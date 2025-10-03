Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Экономика

ВТБ: рынок автокредитов в сентябре вырос на 17%

03 октября 2025 12:58 Экономика
ВТБ: рынок автокредитов в сентябре вырос на 17%

Фото: предоставлено ВТБ

По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре российские банки выдали россиянам автокредиты примерно на 203 млрд рублей. Этот объем на 17% превышает результат августа, но на 18% ниже показателей сентября прошлого года.

В целом по итогам девяти месяцев объем автокредитования в России составил более 1,1 трлн рублей, что на 38% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Несмотря на то, что показатели рынка еще отстают от прошлогодних результатов, разрыв сокращается.

Рынок автокредитования продолжает планомерную адаптацию, демонстрируя в последние месяцы устойчивую положительную динамику от месяца к месяцу. По оценке экспертов банка, текущую ситуацию можно охарактеризовать как «мягкий разгон» — рынок набирает обороты по мере снижения ключевой ставки.

Ключевыми драйверами роста остаются субсидированные программы производителей и госпрограмма, работающие в сегменте новых автомобилей. При этом сегмент машин с пробегом сохраняет значительный потенциал, раскрытие которого ускорится в следующем году вслед за планомерным смягчением политики регулятора и ростом органического спроса. Это позволит рынку вернуться к траектории устойчивого роста.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных