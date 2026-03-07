Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
07 марта 2026 07:19
Нижегородская область лидирует в ПФО по розничной торговле на душу населения
06 марта 2026 17:26
Еще одно нижегородское предприятие ввело выплаты сотрудникам за рождение детей
06 марта 2026 16:43
ВТБ: продажи кредитов наличными на рынке в феврале выросли в 1,4 раза
06 марта 2026 16:05
Глеб Никитин представил Владимиру Путину проекты подготовки кадров
06 марта 2026 15:55
Евгений Люлин: "Нижегородская область демонстрирует стабильность экономики"
06 марта 2026 14:45
Нижегородские соцпредприниматели и НКО могут подать заявки на региональный конкурс "Взгляд в будущее"
06 марта 2026 14:42
Эксклюзив
Стало известно, где чаще всего работают нижегородки
06 марта 2026 14:38
Волго-Вятский банк Сбербанка: женщины активно пользуются кредитными продуктами
06 марта 2026 14:03
Нижегородская мэрия закупает девять автомобилей почти на 19 млн рублей
06 марта 2026 13:56
СберПервый открыл премиальный офис в Нижнем Новгороде
Экономика

Нижегородская область лидирует в ПФО по розничной торговле на душу населения

07 марта 2026 07:19 Экономика
Нижегородская область лидирует в ПФО по розничной торговле на душу населения

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе по обороту розничной торговли на душу населения, превысив среднероссийское значение. Об этом в своем телеграм-канале написал замгубернатора Егор Поляков. 

По итогам 2025 года оборот розничной торговли в регионе составил более 1,4 трлн рублей. Это на 3,9% выше уровня 2024 года в сопоставимых ценах и больше среднероссийского показателя, где темп роста составил 102,6% год к году.

Фото: телеграм-канал Егора Полякова

Он отметил, что опережающими темпами росли продажи непродовольственных товаров — на 6,5% в сопоставимых ценах. За год увеличились продажи легковых автомобилей на 10,6%, компьютеров — на 17,4%, велосипедов — на 8,7%, игр и игрушек — на 5,1%, одежды — на 6,8%.

Продовольственный сектор также показал рост — на 0,9% год к году. Наиболее заметно выросли продажи яиц — на 9,7%, сахара — на 8%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 8,4%, свежих овощей — на 13,2%, круп — на 4,7%.

На территории Нижегородской области работают более 16,3 тысячи розничных магазинов, что является четвертым показателем в ПФО.

Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что рост товарооборота происходит на фоне замедления розничного кредитования. По его словам, это свидетельствует о наличии в регионе устойчивого платежеспособного спроса.

Ранее сообщалось, что оборот ИТ-компаний региона достиг по итогам 2025 года 97,7 млрд рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

