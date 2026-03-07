Нижегородская область лидирует в ПФО по розничной торговле на душу населения Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе по обороту розничной торговли на душу населения, превысив среднероссийское значение. Об этом в своем телеграм-канале написал замгубернатора Егор Поляков.

По итогам 2025 года оборот розничной торговли в регионе составил более 1,4 трлн рублей. Это на 3,9% выше уровня 2024 года в сопоставимых ценах и больше среднероссийского показателя, где темп роста составил 102,6% год к году.

Фото: телеграм-канал Егора Полякова

Он отметил, что опережающими темпами росли продажи непродовольственных товаров — на 6,5% в сопоставимых ценах. За год увеличились продажи легковых автомобилей на 10,6%, компьютеров — на 17,4%, велосипедов — на 8,7%, игр и игрушек — на 5,1%, одежды — на 6,8%.

Продовольственный сектор также показал рост — на 0,9% год к году. Наиболее заметно выросли продажи яиц — на 9,7%, сахара — на 8%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 8,4%, свежих овощей — на 13,2%, круп — на 4,7%.

На территории Нижегородской области работают более 16,3 тысячи розничных магазинов, что является четвертым показателем в ПФО.

Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что рост товарооборота происходит на фоне замедления розничного кредитования. По его словам, это свидетельствует о наличии в регионе устойчивого платежеспособного спроса.

