В Нижегородской области запустили новый чат-бот для туристов

03 октября 2025 15:29 Культура и отдых
Фото: АНО "Центр 800"

В Нижегородской области начал работу чат-бот (@Nizhny800_bot) для туристов. В нем собрана вся необходимая информация для путешественников: рекомендации отелей, ресторанов, музеев и достопримечательностей, магазинов локальных брендов и мест, где лучше всего смотреть на закаты. Проект разработан АНО «Центр 800» совместно с компанией «Облачные технологии».  

Цель создания телеграм-бота — собрать основную информацию о Нижегородской области в одном месте и упростить туристам планирование путешествий. Перейдя в чат и выбрав из списка интересующий вопрос, пользователь получит необходимые рекомендации в виде ответного сообщения.

Все запросы разбиты на четыре больших раздела. Первый — «Где жить и есть?» - рассказывает об отелях, а также ресторанах и кафе Нижнего Новгорода. Во втором разделе - «Что смотреть?» - собраны рекомендации относительно достопримечательностей и музеев. Кроме этого, здесь можно найти советы, откуда лучше всего смотреть на знаменитые нижегородские закаты, и какие места области обязательно стоит посетить.

В третьем разделе — «Что делать?» — можно найти рекомендации, куда сходить с детьми, где посмотреть театральные постановки, какие сувениры привезти из Нижнего Новгорода. Кроме того, здесь можно найти информацию о том, какие спортивные клубы есть в городе, и как посмотреть на «столицу закатов» с воды. В последнем тематическом блоке собраны советы от местных жителей, афиша текущего месяца и полезные ссылки на дополнительную информацию о Нижнем Новгороде.

