Общество

Евгений Люлин поддержал позицию комитета ЗСНО по совершенствованию жилищного законодательства

02 октября 2025 19:11 Общество
Евгений Люлин поддержал позицию комитета ЗСНО по совершенствованию жилищного законодательства

Фото: Александр Воложанин

1 октября в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось внеочередное заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Депутаты рассмотрели проект федерального закона, разработанный Самарской губернской Думой, о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, направленный на устранение пробела в регулировании деятельности советов многоквартирных домов. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин уделяет повышенное внимание вопросам совершенствования жилищного законодательства.

В Законодательное Собрание Нижегородской области также поступали обращения граждан на эту тему. Жители указывали на правовую неопределенность: в настоящее время избранный в состав совета многоквартирного дома (МКД) председатель или член совета не могут добровольно сложить с себя полномочия до тех пор, пока не будет избран новый состав или создано товарищество собственников жилья. Действующий Жилищный кодекс РФ не предусматривает для этого четких процедур.

«Ситуация, когда человек по объективным причинам не может выполнять общественные обязанности в совете дома, но при этом не имеет законной возможности от них отказаться, несправедлива. Это демотивирует активных граждан и создает ненужную напряженность. Важно создать ясные и справедливые правила, которые будут работать», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 161.1 Жилищного кодекса РФ, которые установят основания для досрочного прекращения полномочий председателя и члена совета МКД, порядок избрания новых членов и председателя, механизм временной передачи полномочий председателя другому члену совета.

«Комитет рекомендовал Совету Законодательного Собрания поддержать данную законодательную инициативу и направить в официальный отзыв в Государственную Думу РФ. Важно устранить правовой пробел, который долгое время создавал практические трудности для собственников жилья», – отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных