Телебашня в Нижнем Новгороде включит праздничную подсветку к Дню учителя

Фото: филиал РТРС

В Нижнем Новгороде 5 октября в честь Дня учителя включат праздничную подсветку на городской телебашне. Акция пройдёт при поддержке регионального министерства образования и филиала РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр".

Иллюминация будет работать с 19:30 до 21:30. В это время жители и гости города смогут увидеть тематическое световое оформление башни.

На медиафасаде появятся изображения осенних цветов — астр и хризантем, а также анимация с золотистой листвой. Грани башни украсит динамический узор, напоминающий школьную тетрадную клетку.

Кроме того, на конструкции будет транслироваться логотип министерства образования и науки Нижегородской области, а также надпись: "5 октября – День учителя".

