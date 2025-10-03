Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

Евгений Люлин встретился с педагогами в преддверии Дня учителя

03 октября 2025 12:01 Общество
Евгений Люлин встретился с педагогами в преддверии Дня учителя

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

2 октября в преддверии Дня учителя председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с руководителями образовательных организаций. В мероприятии приняли участие заведующие детских садов, директора школ и учреждений дополнительного образования.

Программа дня началась с экскурсии по нижегородской Стрелке. Педагоги посетили собор Александра Невского, где познакомились с историей одного из главных духовных центров области, построенного в далеком 1881 году. После чего участники посетили выставочный центр «Пакгаузы» и выставку «Атом. Будущее». Научно-художественный проект посвящён 80-летию атомной промышленности России, которое отмечалось 20 августа. В экспозиции представлено более 50 произведений искусства. Руководителям образовательных учреждений показали арт-объекты, картины, графику, трёхмерные модели, мультимедиа-инсталляции, а также предметы из научного обихода.

Следующей точкой маршрута стал Нижегородский кремль. Педагоги посетили восстановленную к 800-летию Нижнего Новгорода колокольню Спасо-Преображенского собора. Вместе со спикером Законодательного собрания Евгением Люлиным учителя возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Далее в формате свободного диалога учителя вместе с председателем областного парламента обсудили актуальные вопросы развития системы образования в регионе. В частности, речь шла о модернизации школьной инфраструктуры, повышении престижа педагогической профессии и развитии системы подготовки кадров.

«Для профессионального педагогического сообщества это отличная возможность пообщаться и увидеть новые ориентиры в работе. Убежден, что знание истории и перспектив развития региона, его научного потенциала поможет воспитать в учениках чувство сопричастности и ответственности за будущее своей области. Ведь именно учитель зажигает в детях интерес к познанию мира», – подчеркнул Евгений Люлин.

Теги:
Евгений Люлин Учитель Школы
