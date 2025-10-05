Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем учителя Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил учителей с профессиональным праздником, отмечаемым 5 октября.

"Профессия учителя – одна из самых уважаемых и ответственных. Вы помогаете развивать таланты в наших детях, учите их мыслить, самостоятельно принимать решения, воспитываете в них любовь к Родине, к нашей общей истории. Через знания, которые вы даете молодому поколению, ребята открывают для себя горизонты новых возможностей. Родители доверяют вам самое ценное – своих детей. И я благодарю всех педагогов, которые относятся к своему делу как к призванию. Вы – добрые, чуткие наставники. Ваши мудрые советы, поддержка важны для детей не меньше, чем знания по предметам", - сказал Никитин.

Также глава региона отметил, что сфера образования Нижегородской области стремительно развивается. Открываются новые и реконструируются уже существующие школы, особое внимание уделяется их техническому оснащению. Успешно реализуются программы дополнительного образования по разным направлениям. Такая практика, по мнению Никитина, помогает ребятам развиваться разносторонне и одновременно выбирать будущий профессиональный путь на этапе школьного обучения.

"Регион реализует крупнейший инфраструктурный проект - ИТ-кампус, на базе которого будут готовить высококвалифицированные кадры по востребованным ИТ-специальностям. Уже построены 18 корпусов для проживания 1 300 человек, в октябре сюда заселяются первые студенты. Также планируется запуск более 20 лабораторий Федерального технопарка профессионального образования, которые расположились на территории «Нижполиграфа»", - добавил губернатор.

"И важнейшее звено всех этих преобразований - это педагоги, вкладывающие душу в свое дело. Именно благодаря энтузиазму наших учителей из вчерашних учеников вырастают высококлассные профессионалы в экономике, науке, культуре и многих других отраслях. В День учителя желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и отличного настроения! Пусть ваши ученики как можно чаще радуют вас своими успехами! С праздником!" - заключил глава Нижегородской области.