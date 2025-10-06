Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Общество

Маршрут электрички Нижний Новгород – Балахна продлён до станции Правдинск 

06 октября 2025 10:24
Маршрут электрички Нижний Новгород – Балахна продлён до станции Правдинск 

Фото: пресс-служба ГЖД

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной доступности Горьковская железная дорога продлила маршрут пригородного поезда сообщением Нижний Новгород – Балахна до ст. Правдинск.

Так, электричка №6250 отправляется из столицы Приволжья в 06:28 и прибывает на ст. Правдинск в 07:32.

В обратном направлении пригородный поезд №6253 Балахна – Варя начинает свой маршрут со станции Правдинск, отправляясь в 07:49 и прибывая на конечную станцию в 08:43.

«Мы продолжаем улучшать транспортную доступность городов-спутников Нижнего Новгорода. Ранее до Правдинска был продлён маршрут электрички №6046 Варя – Починки, что позволило сократить интервал движения поездов в данном направлении до 30 минут. У жителей Балахнинского округа Нижегородской области теперь есть возможность совершать поездки в удобное для них время», - подчеркнул начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Напомним, электричка № 6452, курсирующая на данном направлении по маршруту Варя – Заволжье, теперь совершает остановку на о.п. Народная, расположенную в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в 08:06.

Теги:
ГЖД поезда
