Вместе ради семьи: в Нижнем Новгороде учатся предотвращать социальное сиротство Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде начала работу стажировочная площадка, посвященная развитию службы "Дети в семье". Мероприятие проходит по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Мария Львова-Белова в приветственном видеообращении к участникам подчеркнула, что системный подход к работе с семьями в кризисной ситуации доказал свою эффективность. Она отметила необходимость реформирования инфраструктуры детских учреждений, создания полустационарных отделений, групп дневного пребывания для детей с инвалидностью и предоставления услуг на дому. По словам омбудсмена, важно не только помогать детям, но и оказывать поддержку их родителям, бабушкам и дедушкам. Особую роль в этом должны играть некоммерческие организации и социально ответственный бизнес, с которыми планируется развивать центры помощи семьям.

"В Нижнем Новгороде сформировалась одна из наиболее эффективных моделей функционирования служб "Дети в семье", а стажировочная площадка здесь как раз-таки посвящена деятельности семьесберегающих служб. В регионе есть ресурсная методическая служба "Дети в семье", выставлены партнерские связи с некоммерческими организациями, с органами власти, и именно поэтому Нижегородская область выбрана как хозяйка этой стажировочной площадки. Кроме того, регион показывает очень высокие результаты по достижению целевых показателей проекта", — рассказала заместитель руководителя Аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Екатерина Балан.

Проект, направленный на предотвращение социального сиротства среди детей до четырех лет, стартовал в 2022 году. С тех пор количество малышей, находящихся в стационарных учреждениях, сократилось на треть в целом по стране. В Нижегородской области этот показатель снизился на 47%, что делает регион одним из лидеров проекта.

Стажировочная площадка объединила около 80 специалистов и руководителей из более чем 20 регионов. Во время тренингов, мастер-классов и выездных сессий участники будут делиться опытом, обсуждать лучшие практики и обучаться новым инструментам работы с семьями.

Заместитель министра социальной политики Нижегородской области Елена Леонова отметила, что учреждения региона трансформируются — они все больше ориентированы на помощь семьям вне стен интернатов. Специалисты, среди которых психологи, социальные педагоги, логопеды и другие, работают с родителями и детьми, предотвращая разлучение семьи.

Так, в ряде случаев удалось избежать помещения ребенка в учреждение благодаря скоординированной помощи специалистов. При этом снижается и число случаев ограничения родительских прав. Леонова отметила, что основными причинами семейного неблагополучия становятся злоупотребление алкоголем и бытовые конфликты.

С 2024 года в регионе реализуется концепция "Единой модели помощи детям", направленная на дальнейшее сокращение числа детей в учреждениях. Для координации этой работы создан АНО "Ресурсный центр "Дети в семье".

Директор центра Светлана Меллер рассказала, что их задача — выстроить систему помощи, при которой приоритет отдается поддержке семьи, а не изоляции ребенка. К первому полугодию 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество детей, помещенных в учреждения, сократилось на 25%. Более 240 семей получили адресную помощь на сумму 3,7 млн рублей.

"Очень важная тема. Надеюсь, что не зря вы здесь проведете это время. Надеюсь, что вы профессионально здесь подрастете, профессионально поспорите, профессионально "подеретесь", но в конце все подружитесь", — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Во второй день участники продолжат обучение в формате выездных мини-групп на разных региональных площадках.

Ранее сообщалось, что количество несовершеннолетних в нижегородских сиротских учреждениях продолжает снижаться.