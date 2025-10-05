Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Последние новости рубрики Спорт
05 октября 2025 16:55ФК "Пари Нижний Новгород" проиграл "Сочи" в 11-м туре РПЛ
05 октября 2025 16:40Премию за развитие корпоративного спорта запускают в Нижегородской области
04 октября 2025 15:27Два игрока "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России
04 октября 2025 13:00Нижегородская "Норманочка" вничью сыграла с "ОрёлГУ-КПРФ"
03 октября 2025 22:48Нижегородское "Торпедо" не сумело отыграться и уступило "Северстали"
03 октября 2025 15:18Газон повторно проверят на домашнем стадионе "Пари НН"
03 октября 2025 13:58Ford легендарного гонщика Макрея нашли в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 11:47В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре
03 октября 2025 10:45Комиссия Госсовета РФ по направлению "Физкультура и спорт" рассмотрела вопросы развития детско-юношеского спорта
02 октября 2025 17:43"Торпедо-Горький" отыгрался с 0:3 и победил СКА-ВМФ по буллитам
Спорт

ФК "Пари Нижний Новгород" проиграл "Сочи" в 11-м туре РПЛ

05 октября 2025 16:55 Спорт
ФК Пари Нижний Новгород проиграл Сочи в 11-м туре РПЛ

Фото: ФК "Пари НН"

ФК "Пари Нижний Новгород" проиграл "Сочи" в 11-м туре РПЛ. Встреча на стадионе "Фишт" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 35-й минуте новичок "Сочи" Владимир Ильин открыл счет. Для форварда это стал дебютный гол за новый клуб.

Сразу после перерыва, на 48-й минуте, легионер нижегородцев Хуан Босельи прямым ударом со штрафного восстановил равновесие.

На 55-й минуте капитан "Сочи" Игнасио Сааведра не реализовал пенальти, но первым сыграл на добивании и отправил мяч в сетку. Именно этот эпизод оказался решающим.

После 11 матчей обе команды замыкают таблицу и находятся в зоне прямого вылета. Нижегородцы с шестью очками идут на 15-й позиции, "Сочи" с пятью очками остается последним.

Ранее сообщалось, что два игрока "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России. 

