Фото: ФК "Пари НН"

ФК "Пари Нижний Новгород" проиграл "Сочи" в 11-м туре РПЛ. Встреча на стадионе "Фишт" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 35-й минуте новичок "Сочи" Владимир Ильин открыл счет. Для форварда это стал дебютный гол за новый клуб.

Сразу после перерыва, на 48-й минуте, легионер нижегородцев Хуан Босельи прямым ударом со штрафного восстановил равновесие.

На 55-й минуте капитан "Сочи" Игнасио Сааведра не реализовал пенальти, но первым сыграл на добивании и отправил мяч в сетку. Именно этот эпизод оказался решающим.

После 11 матчей обе команды замыкают таблицу и находятся в зоне прямого вылета. Нижегородцы с шестью очками идут на 15-й позиции, "Сочи" с пятью очками остается последним.

