Два игрока "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитники футбольного клуба "Пари НН" Андрей Ивлев и Егор Смелов включены в окончательный список игроков молодежной сборной России.

Национальная команда проведет два товарищеских поединка в октябре. Оба матча пройдут против сверстников из Беларуси 10 и 13 октября.

Ранее "Пари НН" вернулся на домашний стадион в Нижнем Новгороде, где сыграл со "Спартаком" в матче пятого тура группового этапа Кубка России. На "Совкомбанк арене" пройдет повторная проверка состояния газона.