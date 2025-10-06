Виктор Лунин: "Вручение первого паспорта — особенное событие в жизни каждого человека"

Фото:
В Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялось вручение первых паспортов в рамках Всероссийской программы "Мы-граждане России!". Свои первые документы из рук заместителя секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» – руководителя региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева Виктора Лунина получили учащиеся нижегородских школ № 7 и №35, а также гимназии №13.
"Вручение первого паспорта — особенное событие в жизни каждого человека. Это не просто документ — это символ гражданской зрелости, ответственности и принадлежности к великой стране. Рад, что такие важные шаги наши ребята делают в торжественной обстановке, с поддержкой семьи, школы и государства. Уверен, что этот день надолго останется в их памяти и станет точкой отсчёта на пути к активному и осознанному гражданству", - отметил Виктор Лунин.
"Получив паспорт, почувствовали себя настоящими взрослыми, ведь теперь официально стали полноправными гражданами своей страны. Чувствуем гордость — гордость за принадлежность к великой державе, осознание ответственности перед Родиной и семьей. Появляется чувство важности каждого своего шага и поступка, потому что отныне каждое решение имеет значение не только лично для нас, но и для семьи, близких и родных. При этом есть ощущение некоторого волнения — ведь впереди предстоит сделать важные шаги взрослой жизни, принять серьезные решения, отвечать за свои поступки и вести себя достойно перед обществом и страной. Но одновременно чувствуешь уверенность и поддержку государства, которое даёт гарантии защиты прав и свобод каждому своему гражданину", - поделились своими эмоциями ребята.
