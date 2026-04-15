НИУ Президентской академии отправил очередную партию гуманитарного груза на передовую

14 апреля Нижегородский институт управления Президентской академии по инициативе директора НИУ Екатерины Лебедевой отправил очередную партию гуманитарного груза для бойцов – участников специальной военной операции. Сотрудники и преподаватели института собрали средства и закупили строительные материалы для обшивки бытовок и технических помещений в полевых условиях.
Для нужд бойцов 88 сапёрного полка была направлена 1 тонна фанеры и брусьев. Это позволит военнослужащим оборудовать места для обогрева, отдыха и хозяйственных работ — то, что напрямую влияет на бытовые условия и сохранение сил личного состава.
«В условиях проведения специальной военной операции поддержка наших бойцов — прямая ответственность каждого, кто сегодня трудится в гражданской сфере. Коллектив Нижегородского института управления не остаётся в стороне. От бойцов поступил конкретный запрос. Сотрудники института оперативно собрали и подготовили необходимые материалы», - сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.
Екатерина Лебедева поблагодарила всех, кто принимал участие в сборе и отправке груза.
«Наш институт — это не просто образовательная и управленческая структура, а единая команда, которая умеет действовать быстро, адресно и с полной отдачей», - подчеркнула она.
Напомним, в декабре 2025 года директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева передала от коллектива Нижегородского института управления квадрокоптер для сотрудника института, который был мобилизован в 2022 году. Коптер именно такой модификации был куплен по заказу бойца. О своих потребностях и нуждах воинской части, в которой он служит, боец рассказал Екатерине Лебедевой во время своего отпуска.
Дрон был отправлен в составе очередного масштабного гуманитарного конвоя для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, организованного региональным правительством.
Также поддержка от Нижегородского института управления оказывается и жителям новых территорий. В 2025 году на эти цели было направлено свыше 12 тонн гуманитарной помощи.
