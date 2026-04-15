Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2026 14:00
Эксклюзив
Автоюрист рассказала нижегородцам, что делать при драке после ДТП
15 апреля 2026 13:43
Деятельность гостевых домов начнут регулировать в Нижегородской области
15 апреля 2026 13:27
НИУ Президентской академии отправил очередную партию гуманитарного груза на передовую
15 апреля 2026 13:25
Поддержку сельхозпроизводителей и обеспечение медкадрами на селе обсудят законодатели ПФО
15 апреля 2026 13:22
Названы самые распространенные болезни у нижегородцев
15 апреля 2026 13:02
В Нижнем Новгороде утвердили планировку под Восточный обход
15 апреля 2026 12:59
Услуги мобильной связи добавили в функционал "Карты жителя Нижегородской области"
15 апреля 2026 12:14
МЧС: новых подтоплений в Нижегородской области не зафиксировано
15 апреля 2026 11:58
ПИМУ организовал более 5,5 тысячи онлайн-мероприятий в 2025 году
15 апреля 2026 11:43
Онколог рассказал нижегородцам про диагностические возможности ПЭТ/КТ
НИУ Президентской академии отправил очередную партию гуманитарного груза на передовую

Фото: НИУ Президентской академии

14 апреля Нижегородский институт управления Президентской академии по инициативе директора НИУ Екатерины Лебедевой отправил очередную партию гуманитарного груза для бойцов – участников специальной военной операции. Сотрудники и преподаватели института собрали средства и закупили строительные материалы для обшивки бытовок и технических помещений в полевых условиях.

Для нужд бойцов 88 сапёрного полка была направлена 1 тонна фанеры и брусьев. Это позволит военнослужащим оборудовать места для обогрева, отдыха и хозяйственных работ — то, что напрямую влияет на бытовые условия и сохранение сил личного состава.

«В условиях проведения специальной военной операции поддержка наших бойцов — прямая ответственность каждого, кто сегодня трудится в гражданской сфере. Коллектив Нижегородского института управления не остаётся в стороне. От бойцов поступил конкретный запрос. Сотрудники института оперативно собрали и подготовили необходимые материалы», - сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

Екатерина Лебедева поблагодарила всех, кто принимал участие в сборе и отправке груза.

«Наш институт — это не просто образовательная и управленческая структура, а единая команда, которая умеет действовать быстро, адресно и с полной отдачей», - подчеркнула она.

Напомним, в декабре 2025 года директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева передала от коллектива Нижегородского института управления квадрокоптер для сотрудника института, который был мобилизован в 2022 году. Коптер именно такой модификации был куплен по заказу бойца. О своих потребностях и нуждах воинской части, в которой он служит, боец рассказал Екатерине Лебедевой во время своего отпуска.

Дрон был отправлен в составе очередного масштабного гуманитарного конвоя для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, организованного региональным правительством.

Также поддержка от Нижегородского института управления оказывается и жителям новых территорий. В 2025 году на эти цели было направлено свыше 12 тонн гуманитарной помощи.

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
