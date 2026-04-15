Деятельность гостевых домов начнут регулировать в Нижегородской области Общество

Министерство туризма Нижегородской области разработало проект закона о проведении в регионе эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов. Документ проходит общественные обсуждения.

Напомним, в конце 2025 года Совет Федерации одобрил включение Нижегородской области в число регионов, где с 2026 года начнется эксперимент по регулированию деятельности гостевых домов. Он предполагает официальное признание деятельности частных владельцев, которые сдают комнаты туристам, при условии соответствия установленным критериям классификации. До этого эксперимент действовал на территории 17 субъектов.

Участие новых регионов в эксперименте начнется с 1 сентября 2026 года. До этого времени субъекты должны принять соответствующие региональные законы. А с 1 января 2027 года в России начнет действовать запрет на работу гостевых домов, которые не включены в единый реестр объектов классификации туристской индустрии.

В пояснительной записке к проекту, отмечается, что основная цель эксперимента — сформировать специальные правовые механизмы для деятельности гостевых домов, проведение их классификации, а также включение рынка частной аренды в систему государственного регулирования. Его планируется провести со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2027 года.

Ожидается, что такие меры создадут более благоприятные условия для развития туристической отрасли в регионе. В числе прогнозируемых результатов — рост бюджетных поступлений и обеспечение спроса на классифицированные средства размещения в периоды пиковой туристической нагрузки.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев ранее отмечал, что участие регионов в эксперименте способствует развитию внутреннего туризма и привлечению путешественников в территории с богатой природой и культурой. "Это также способствует выводу значительной доли бизнеса из теневого сектора экономики, что принесет дополнительные доходы в бюджеты регионов", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" Нижегородская область получит из федерального бюджета более 186,5 млн рублей на создание модульных гостиниц.