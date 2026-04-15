Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2026 14:00
Эксклюзив
Автоюрист рассказала нижегородцам, что делать при драке после ДТП
15 апреля 2026 13:43
Деятельность гостевых домов начнут регулировать в Нижегородской области
15 апреля 2026 13:27
НИУ Президентской академии отправил очередную партию гуманитарного груза на передовую
15 апреля 2026 13:25
Поддержку сельхозпроизводителей и обеспечение медкадрами на селе обсудят законодатели ПФО
15 апреля 2026 13:22
Названы самые распространенные болезни у нижегородцев
15 апреля 2026 13:02
В Нижнем Новгороде утвердили планировку под Восточный обход
15 апреля 2026 12:59
Услуги мобильной связи добавили в функционал "Карты жителя Нижегородской области"
15 апреля 2026 12:14
МЧС: новых подтоплений в Нижегородской области не зафиксировано
15 апреля 2026 11:58
ПИМУ организовал более 5,5 тысячи онлайн-мероприятий в 2025 году
15 апреля 2026 11:43
Онколог рассказал нижегородцам про диагностические возможности ПЭТ/КТ
Деятельность гостевых домов начнут регулировать в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Министерство туризма Нижегородской области разработало проект закона о проведении в регионе эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов. Документ проходит общественные обсуждения. 

Напомним, в конце 2025 года Совет Федерации одобрил включение Нижегородской области в число регионов, где с 2026 года начнется эксперимент по регулированию деятельности гостевых домов. Он предполагает официальное признание деятельности частных владельцев, которые сдают комнаты туристам, при условии соответствия установленным критериям классификации. До этого эксперимент действовал на территории 17 субъектов.  

Участие новых регионов в эксперименте начнется с 1 сентября 2026 года. До этого времени субъекты должны принять соответствующие региональные законы. А с 1 января 2027 года в России начнет действовать запрет на работу гостевых домов, которые не включены в единый реестр объектов классификации туристской индустрии. 

В пояснительной записке к проекту, отмечается, что основная цель эксперимента — сформировать специальные правовые механизмы для деятельности гостевых домов, проведение их классификации, а также включение рынка частной аренды в систему государственного регулирования. Его планируется провести со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2027 года. 

Ожидается, что такие меры создадут более благоприятные условия для развития туристической отрасли в регионе. В числе прогнозируемых результатов — рост бюджетных поступлений и обеспечение спроса на классифицированные средства размещения в периоды пиковой туристической нагрузки.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев ранее отмечал, что участие регионов в эксперименте способствует развитию внутреннего туризма и привлечению путешественников в территории с богатой природой и культурой. "Это также способствует выводу значительной доли бизнеса из теневого сектора экономики, что принесет дополнительные доходы в бюджеты регионов", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" Нижегородская область получит из федерального бюджета более 186,5 млн рублей на создание модульных гостиниц.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законопроекты Туризм
Поделиться:
Новости по теме
01 апреля 2026 16:18
Нижегородцы могут заселяться в гостиницы по цифровому паспорту с 1 апреля
17 сентября 2025 15:47
Нижегородская область добивается участия в эксперименте по гостевым домам
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных