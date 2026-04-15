Названы самые распространенные болезни у нижегородцев Общество

Чаще всего нижегородцы обращаются к врачам из‑за гипертензивной болезни сердца, острой инфекции верхних дыхательных путей и кариеса. Такую статистику приводит телеграм-канал "Бокал прессека" по ссылкой на компанию "СОГАЗ-Мед", которая страхует около 65% жителей Нижегородской области по полисам ОМС.

По итогам 2025 года зафиксирован рост обращаемости за медицинской помощью.

Так, острый назофарингит (насморк) стали диагностировать на 11% чаще. Всего зарегистрировано 80,8 тысячи случаев. Количество пациентов с сахарным диабетом второго типа выросло на 8% и достигло 95,5 тысячи случаев. Гипертензивная болезнь сердца показала рост на 7%. В 2025 году отмечено 405 тысяч таких случаев.

На 7% увеличилось и число обращений по поводу нарушений рефракции и аккомодации — всего 71 тысяча случаев. Хроническая ишемическая болезнь сердца прибавила 4% и составила 85,5 тысячи случаев.

Если говорить об общей структуре заболеваемости, то лидером остается гипертензивная болезнь сердца (405 тысяч случаев).

На втором месте — острые инфекции верхних дыхательных путей, по которым зарегистрировано 327 тысяч случаев.

Далее следует кариес зубов (160 тысяч случаев), а также цереброваскулярные болезни (151 тысяч случаев). Замыкает пятерку дорсалгия (боли в спине) — 122,8 тысячи случаев.

