Общество

Названы самые распространенные болезни у нижегородцев

15 апреля 2026 13:22 Общество
Названы самые распространенные болезни у нижегородцев

Чаще всего нижегородцы обращаются к врачам из‑за гипертензивной болезни сердца, острой инфекции верхних дыхательных путей и кариеса. Такую статистику приводит телеграм-канал "Бокал прессека" по ссылкой на компанию "СОГАЗ-Мед", которая страхует около 65% жителей Нижегородской области по полисам ОМС.

По итогам 2025 года зафиксирован рост обращаемости за медицинской помощью.

Так, острый назофарингит (насморк) стали диагностировать на 11% чаще. Всего зарегистрировано 80,8 тысячи случаев. Количество пациентов с сахарным диабетом второго типа выросло на 8% и достигло 95,5 тысячи случаев. Гипертензивная болезнь сердца показала рост на 7%. В 2025 году отмечено 405 тысяч таких случаев. 

На 7% увеличилось и число обращений по поводу нарушений рефракции и аккомодации — всего 71 тысяча случаев. Хроническая ишемическая болезнь сердца прибавила 4% и составила 85,5 тысячи случаев.

Если говорить об общей структуре заболеваемости, то лидером остается гипертензивная болезнь сердца (405 тысяч случаев).

На втором месте — острые инфекции верхних дыхательных путей, по которым зарегистрировано 327 тысяч случаев.

Далее следует кариес зубов (160 тысяч случаев), а также цереброваскулярные болезни (151 тысяч случаев). Замыкает пятерку дорсалгия (боли в спине) — 122,8 тысячи случаев.

Ранее сообщалось, что нижегородцы потратили на лекарства 3,5 млрд рублей в феврале.

Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
