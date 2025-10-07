Роструд расследует смерть работника на литейном заводе в Нижегородской области Происшествия

Гострудинспекция по Нижегородской области приступила к расследованию несчастного случая, произошедшего с сотрудником ООО "Литейный завод "РосАЛит". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, утром 3 октября в 7:20 54-летний наладчик-оператор станков и манипуляторов с программным управлением почувствовал резкое недомогание сразу после прихода на рабочее место и упал. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако медики констатировали смерть мужчины.

Как отметил руководитель Гострудинспекции Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с действующим трудовым законодательством инспекция инициировала расследование несчастного случая на производстве. Целью проверки является установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагическому инциденту.