Происшествия

Серийного вымогателя поймали на Бору

27 января 2026 19:41 Происшествия
Серийного вымогателя поймали на Бору

На Бору задержали подозреваемого в серии вымогательств, сопровождаемых угрозами физического насилия.

Как сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда, уголовное дело возбуждено по первой части и пункту "а" второй части статьи 163 УК РФ ("вымогательство, совершенное группой лиц").

Следствие полагает, что с 2022 года и до 26 декабря 2025-го обвиняемый требовал от жертвы передачу крупной денежной суммы в размере 109 тысяч рублей, подкрепляя свои требования угрозами физической расправы. Потерпевший, испугавшись угроз, выполнил требование вымогателя.

Позже, в период с 11 по 19 января 2026 года, подозреваемый опять обратился к потерпевшему и потребовал 15 тысяч рублей, вновь угрожая насилием. Опасаясь повторного нападения, мужчина передал деньги вымогателю.

22 января подозреваемого задержали. Решением Борского городского суда он заключен под стражу до 12 марта. 

Ранее сообщалось, что жителя Нижегородской области приговорили к 8 годам лишения свободы за грабеж, вымогательство и экстремизм.

Теги:
Борский г.о. Суд Уголовное дело
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных