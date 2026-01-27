Серийного вымогателя поймали на Бору Происшествия

На Бору задержали подозреваемого в серии вымогательств, сопровождаемых угрозами физического насилия.

Как сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда, уголовное дело возбуждено по первой части и пункту "а" второй части статьи 163 УК РФ ("вымогательство, совершенное группой лиц").

Следствие полагает, что с 2022 года и до 26 декабря 2025-го обвиняемый требовал от жертвы передачу крупной денежной суммы в размере 109 тысяч рублей, подкрепляя свои требования угрозами физической расправы. Потерпевший, испугавшись угроз, выполнил требование вымогателя.

Позже, в период с 11 по 19 января 2026 года, подозреваемый опять обратился к потерпевшему и потребовал 15 тысяч рублей, вновь угрожая насилием. Опасаясь повторного нападения, мужчина передал деньги вымогателю.

22 января подозреваемого задержали. Решением Борского городского суда он заключен под стражу до 12 марта.

