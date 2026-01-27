Псевдоброкеры выманили у нижегородца 4,5 млн рублей Происшествия

Мошенники выманили у 55-летнего нижегородца 4,5 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В течение четырех месяцев с мужчиной связывались злоумышленники, которые представлялись сотрудниками "финансовой биржи" и убеждали вложиться в торговлю на криптовалютной бирже. В итоге нижегородец оформил кредиты в нескольких банках, добавил к ним собственные сбережения и перевел все средства на счёт аферистов.

Когда "финансовые консультанты" перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – "мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В МВД напоминают, что не стоит доверять незнакомцам, обещающим быстрый заработок, особенно если речь идёт о вложениях в цифровые активы. Также не следует передавать личные данные и реквизиты банковских карт посторонним лицам.

Ранее сообщалось, что нижегородец отдал мошенникам более 6 млн рублей для "деклирирования".