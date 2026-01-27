Псевдоброкеры выманили у нижегородца 4,5 млн рублей

Мошенники выманили у 55-летнего нижегородца 4,5 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В течение четырех месяцев с мужчиной связывались злоумышленники, которые представлялись сотрудниками "финансовой биржи" и убеждали вложиться в торговлю на криптовалютной бирже. В итоге нижегородец оформил кредиты в нескольких банках, добавил к ним собственные сбережения и перевел все средства на счёт аферистов.
Когда "финансовые консультанты" перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – "мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
В МВД напоминают, что не стоит доверять незнакомцам, обещающим быстрый заработок, особенно если речь идёт о вложениях в цифровые активы. Также не следует передавать личные данные и реквизиты банковских карт посторонним лицам.
Ранее сообщалось, что нижегородец отдал мошенникам более 6 млн рублей для "деклирирования".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+