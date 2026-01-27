Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
27 января 2026 16:20Псевдоброкеры выманили у нижегородца 4,5 млн рублей
27 января 2026 15:30Озвучены подробности инцидента с лифтом в жилом доме в Арзамасе
27 января 2026 13:28Падение лифта с пассажиром в Арзамасе обернулось уголовным делом
27 января 2026 12:0047-летний нижегородец погиб на пожаре в собственном доме
27 января 2026 09:46Экс-жительницу Дивеева арестовали по делу об убийстве 5-летнего сына
27 января 2026 09:38Водитель "Нивы" разбился насмерть в лобовом ДТП около Воротынца
27 января 2026 09:10Гибель рабочего на плавкране на Бору обернулась уголовным делом
26 января 2026 21:55Водителю стало плохо: "Ниссан" устроил ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде
26 января 2026 19:02Трое жителей Арзамаса потеряли более 1,3 млн рублей из-за мошенников
26 января 2026 16:40Четыре нижегородца отравились угарным газом за выходные
Происшествия

Псевдоброкеры выманили у нижегородца 4,5 млн рублей

27 января 2026 16:20 Происшествия
Псевдоброкеры выманили у нижегородца 4,5 млн рублей

Мошенники выманили у 55-летнего нижегородца 4,5 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В течение четырех месяцев с мужчиной связывались злоумышленники, которые представлялись сотрудниками "финансовой биржи" и убеждали вложиться в торговлю на криптовалютной бирже. В итоге нижегородец оформил кредиты в нескольких банках, добавил к ним собственные сбережения и перевел все средства на счёт аферистов.

Когда "финансовые консультанты" перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – "мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. 

В МВД напоминают, что не стоит доверять незнакомцам, обещающим быстрый заработок, особенно если речь идёт о вложениях в цифровые активы. Также не следует передавать личные данные и реквизиты банковских карт посторонним лицам. 

Ранее сообщалось, что нижегородец отдал мошенникам более 6 млн рублей для "деклирирования". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Новости по теме
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных