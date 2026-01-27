Свыше 4000 наркопреступлений совершено в Нижегородской области за 2025 год Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Более 4000 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершено на территории Нижегородской области в 2025 году. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону полковник полиции Дмитрий Филатов.

По его словам, наркоситуация в области остается стабильно нейтральной, а принимаемые меры позволяют удерживать ее под контролем.

Из выявленных наркопреступлений более 3400 отнесены к категории тяжких и особо тяжких, более 3300 были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Также зафиксировано 13 преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов, и 9 случаев легализации доходов, полученных преступным путем.

Общий объем изъятых наркотиков за год превысил 700 килограммов, что на 12,7% больше, чем в 2024 году.

За тот же период, по словам Филатова, было раскрыто 2326 преступлений, к уголовной ответственности привлечены 892 человека. Из них 1,7% — несовершеннолетние. На их счету 129 противоправных деяний, связанных с наркотиками. Кроме того, сотрудники полиции ликвидировали четыре подпольные нарколаборатории и изъяли из них запрещённые вещества и прекурсоры, а также пресекли свыше 5000 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

