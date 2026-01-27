Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 января 2026 18:02Свыше 4000 наркопреступлений совершено в Нижегородской области за 2025 год
27 января 2026 17:50Водителей предупредили о многокилометровой пробке на М-7 под Володарском
27 января 2026 17:42Рабочий травмировался, упав с 7-метровой высоты на Городецком гидроузле
27 января 2026 16:20Псевдоброкеры выманили у нижегородца 4,5 млн рублей
27 января 2026 15:30Озвучены подробности инцидента с лифтом в жилом доме в Арзамасе
27 января 2026 13:28Падение лифта с пассажиром в Арзамасе обернулось уголовным делом
27 января 2026 12:0047-летний нижегородец погиб на пожаре в собственном доме
27 января 2026 09:46Экс-жительницу Дивеева арестовали по делу об убийстве 5-летнего сына
27 января 2026 09:38Водитель "Нивы" разбился насмерть в лобовом ДТП около Воротынца
27 января 2026 09:10Гибель рабочего на плавкране на Бору обернулась уголовным делом
Происшествия

Свыше 4000 наркопреступлений совершено в Нижегородской области за 2025 год

27 января 2026 18:02 Происшествия
Свыше 4000 наркопреступлений совершено в Нижегородской области за 2025 год

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Более 4000 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершено на территории Нижегородской области в 2025 году. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону полковник полиции Дмитрий Филатов.

По его словам, наркоситуация в области остается стабильно нейтральной, а принимаемые меры позволяют удерживать ее под контролем.

Из выявленных наркопреступлений более 3400 отнесены к категории тяжких и особо тяжких, более 3300 были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Также зафиксировано 13 преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов, и 9 случаев легализации доходов, полученных преступным путем. 

Общий объем изъятых наркотиков за год превысил 700 килограммов, что на 12,7% больше, чем в 2024 году.

За тот же период, по словам Филатова, было раскрыто 2326 преступлений, к уголовной ответственности привлечены 892 человека. Из них 1,7% — несовершеннолетние. На их счету 129 противоправных деяний, связанных с наркотиками. Кроме того, сотрудники полиции ликвидировали четыре подпольные нарколаборатории и изъяли из них запрещённые вещества и прекурсоры, а также пресекли свыше 5000 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

Ранее сообщалось, что нижегородец получил условный срок за контрабанду наркосодержащего растения Гармала.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики Статистика
Поделиться:
Новости по теме
23 декабря 2025 13:59Менеджера по туризму с килограммом наркотика поймали в нижегородском лесу
03 декабря 2025 09:00Оборот наркотиков вырос на 24,4% в Нижегородской области
02 декабря 2025 17:54ФСБ накрыла две нарколаборатории в закрытом Сарове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных