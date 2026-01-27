Экс-жительницу Дивеева арестовали по делу об убийстве 5-летнего сына Происшествия

Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы

Участницу скандала в Дивееве, которую нынче обвиняют в убийстве 5-летнего сына, арестовали до 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе общей юрисдикции Москвы.

О громком преступлении, совершенном в одной из квартир на юге Москвы, стало известно в минувшие выходные. По данным СК, 46-летняя Александра Шалина утопила своего ребенка в ванной. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, что некоторое время женщина жила в Нижегородской области, куда переехала из Якутии вместе с несовершеннолетней дочерью. В Дивееве она вышла замуж за предпринимателя, владеющего таксомоторной компанией. В 2020 году у пары родился общий ребенок. Однако спустя время супруги развелись, но женщина с детьми продолжила жить в доме бывшего мужа.

В 2024 году Шалина обвинила экс-супруга в растлении ее дочери. Мужчину арестовали, однако он отрицает свою вину. Его знакомые утверждают, что обвинения были сфабрикованы с целью завладения недвижимостью.

Позже женщина заявила о нападении со стороны сына бывшего мужа. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она сама наносила себе удары молотком, и с мужчины были сняты все обвинения.

Шалина активно обращалась к СМИ, в том числе с участием в ток-шоу на федеральном телеканале. После этого она вместе с детьми переехала в Москву и изменила фамилию.

В настоящее время отец погибшего мальчика находится в СИЗО по ранее предъявленному обвинению. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

