10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 января 2026 09:46Экс-жительницу Дивеева арестовали по делу об убийстве 5-летнего сына
27 января 2026 09:38Водитель "Нивы" разбился насмерть в лобовом ДТП около Воротынца
27 января 2026 09:10Гибель рабочего на плавкране на Бору обернулась уголовным делом
26 января 2026 21:55Водителю стало плохо: "Ниссан" устроил ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде
26 января 2026 19:02Трое жителей Арзамаса потеряли более 1,3 млн рублей из-за мошенников
26 января 2026 16:40Четыре нижегородца отравились угарным газом за выходные
26 января 2026 16:36Экс-начальник отдела МЧС в Дзержинске получил 3,6 года колонии за взятку
26 января 2026 15:32Работник нижегородского завода лишился слуха после взрыва газа
26 января 2026 14:49Нижегородский реаниматолог спас подавившуюся мясом москвичку
26 января 2026 14:00Нижегородец взыскал с техникума более 2 млн рублей за ущерб автомобилю
Происшествия

Экс-жительницу Дивеева арестовали по делу об убийстве 5-летнего сына

27 января 2026 09:46 Происшествия
Экс-жительницу Дивеева арестовали по делу об убийстве 5-летнего сына

Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы

Участницу скандала в Дивееве, которую нынче обвиняют в убийстве 5-летнего сына, арестовали до 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе общей юрисдикции Москвы. 

О громком преступлении, совершенном в одной из квартир на юге Москвы, стало известно в минувшие выходные. По данным СК, 46-летняя Александра Шалина утопила своего ребенка в ванной. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 

Напомним, что некоторое время женщина жила в Нижегородской области, куда переехала из Якутии вместе с несовершеннолетней дочерью. В Дивееве она вышла замуж за предпринимателя, владеющего таксомоторной компанией. В 2020 году у пары родился общий ребенок. Однако спустя время супруги развелись, но женщина с детьми продолжила жить в доме бывшего мужа.

В 2024 году Шалина обвинила экс-супруга в растлении ее дочери. Мужчину арестовали, однако он отрицает свою вину. Его знакомые утверждают, что обвинения были сфабрикованы с целью завладения недвижимостью.

Позже женщина заявила о нападении со стороны сына бывшего мужа. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она сама наносила себе удары молотком, и с мужчины были сняты все обвинения.

Шалина активно обращалась к СМИ, в том числе с участием в ток-шоу на федеральном телеканале. После этого она вместе с детьми переехала в Москву и изменила фамилию.

В настоящее время отец погибшего мальчика находится в СИЗО по ранее предъявленному обвинению. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Варнавинского района убила мужа бутылкой, а потом закопала тело в сарае. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суд Убийство Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных