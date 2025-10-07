Незаконную перевозку молочной продукции выявили в Нижегородской области Общество

В ходе совместного рейда, проведённого сотрудниками Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл вместе с представителями ГИБДД, были проверены 11 транспортных средств.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, в результате досмотра одного из автомобилей выявлено нарушение ветеринарного законодательства: перевозка молочной продукции без наличия обязательного ветеринарного сопроводительного документа (ВСД). Общий вес продукции, перемещавшейся с нарушением, составил 459 кг.

В отношении перевозчика были приняты меры реагирования в соответствии с действующими правовыми нормами.

В ведомстве напомнили, что транспортировка продукции животного происхождения, включая молочные изделия, по территории страны допускается только при наличии должным образом оформленного ВСД.

Такое требование призвано обеспечить эпизоотическое благополучие, предотвратить распространение заболеваний, опасных как для животных, так и для человека, а также гарантировать полную прослеживаемость подконтрольной продукции на всех этапах её движения.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область пытались ввезти около 30 кг запрещенного зерна.