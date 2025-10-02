Почти полтонны сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявило 425 кг рыбной продукции без ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



В конце сентября 2025 года инспекторы Россельхознадзора совместно с ГИБДД провели рейд и проверили 6 автомобилей. В одной из машин обнаружили 425 кг рыбы и рыбной продукции без ветеринарного сопроводительного документа (ВСД). Груз задержали. В отношении перевозчика приняты меры, предусмотренные законом.



Ведомство напоминает: по территории России продукцию животного происхождения, в том числе рыбу и товары из нее, можно перевозить только при наличии оформленного по правилам ВСД. Это требование помогает удерживать благополучную эпизоотическую обстановку, снижает риски для людей, связанные с распространением болезней, общих для человека и животных, а также обеспечивает полную прослеживаемость подконтрольных товаров на всех этапах их оборота.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил более 45 тысяч тонн зерна с нарушениями в декларациях.

Также напомним, что ранее в Нижегородской области нашли более 500 кг сомнительной рыбной продукции.