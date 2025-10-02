Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2025 12:10Глеб Никитин и Дмитрий Грачев обсудили работу с ветеранами СВО
02 октября 2025 11:49Многоэтажки и соцобъекты построят на Академической улице Нижнего Новгорода
02 октября 2025 11:08Лучшие классные руководители представили Нижегородскую область на форуме в Москве
02 октября 2025 11:00Гидрометцентр дал прогноз на 1-10 октября в Нижегородской области
02 октября 2025 10:41Участник СВО: "Нацизма на наших территориях не будет!"
02 октября 2025 10:24Летучий мышонок из нижегородской "Школы 800" поедет зимовать в Москву
02 октября 2025 09:54Почти полтонны сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области
02 октября 2025 09:42216 человек пропали в Нижегородской области по итогам сентября
02 октября 2025 09:16НОКБ имени Семашко ввела масочный режим и ограничила посещение больных
02 октября 2025 09:09В Ленинском районе Эн+ ввела в эксплуатацию две модернизированные котельные
Общество

Почти полтонны сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области

02 октября 2025 09:54 Общество
Почти полтонны сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявило 425 кг рыбной продукции без ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В конце сентября 2025 года инспекторы Россельхознадзора совместно с ГИБДД провели рейд и проверили 6 автомобилей. В одной из машин обнаружили 425 кг рыбы и рыбной продукции без ветеринарного сопроводительного документа (ВСД). Груз задержали. В отношении перевозчика приняты меры, предусмотренные законом.

Ведомство напоминает: по территории России продукцию животного происхождения, в том числе рыбу и товары из нее, можно перевозить только при наличии оформленного по правилам ВСД. Это требование помогает удерживать благополучную эпизоотическую обстановку, снижает риски для людей, связанные с распространением болезней, общих для человека и животных, а также обеспечивает полную прослеживаемость подконтрольных товаров на всех этапах их оборота.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил более 45 тысяч тонн зерна с нарушениями в декларациях.

Также напомним, что ранее в Нижегородской области нашли более 500 кг сомнительной рыбной продукции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Россельхознадзор Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных