Россельхознадзор выявил более 45 тысяч тонн зерна с нарушениями в декларациях Общество

Фото: минсельхоз Нижегородской области

В Нижегородской области обнаружено свыше 45 тысяч тонн зерна урожая 2024 года, задекларированного с недостоверными сведениями. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В сентябре 2025 года специалисты надзорного ведомства провели проверку данных о декларировании продукции на сайте Росаккредитации. В ходе анализа выявили 27 деклараций, которые оказались недостоверными и были приостановлены. Причиной стало несоответствие зерна установленным требованиям.

Установлено, что исследования продукции выполнялись не в аккредитованной лаборатории и с нарушением методики. По мнению экспертов Россельхознадзора, такая партия может представлять опасность для почвы, животных и здоровья человека.

