Происшествия

Названа причина эвакуации ТРК "Жар-птица" в Нижнем Новгороде

11 марта 2026 12:22 Происшествия
Названа причина эвакуации ТРК Жар-птица в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В нижегородском ТРК "Жар-птица" объявлена эвакуация, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в торговом центре произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Возгорания не было. 

Здание на Советской площади самостоятельно покинули около двух тысяч человек. 

Накануне эвакуация проводилась в здании Мининского университета. В связи с этим 10 марта студенты учились дистанционно.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

МЧС Торговый центр Эвакуация
