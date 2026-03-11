Названа причина эвакуации ТРК "Жар-птица" в Нижнем Новгороде

Фото:
В нижегородском ТРК "Жар-птица" объявлена эвакуация, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, в торговом центре произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Возгорания не было.
Здание на Советской площади самостоятельно покинули около двух тысяч человек.
Накануне эвакуация проводилась в здании Мининского университета. В связи с этим 10 марта студенты учились дистанционно.
