Названа причина эвакуации ТРК "Жар-птица" в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В нижегородском ТРК "Жар-птица" объявлена эвакуация, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в торговом центре произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Возгорания не было.

Здание на Советской площади самостоятельно покинули около двух тысяч человек.

Накануне эвакуация проводилась в здании Мининского университета. В связи с этим 10 марта студенты учились дистанционно.