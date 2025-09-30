Житель Балахны лишился более 3 млн рублей при покупке авто через интернет Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

Житель Балахны лишился более 3 млн рублей при покупке автомобиля через интернет. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В дежурную часть отдела МВД России "Балахнинский" обратился 49-летний житель Балахны с заявлением о мошенничестве. По данным полиции, мужчина нашел на одной из онлайн-площадок объявление о продаже автомобиля из-за рубежа по привлекательной цене. Продавец перевел общение в мессенджер, прислал якобы документы на машину и счет на оплату "таможенного сбора". Следуя полученным инструкциям, заявитель перечислил 97 000 рублей.

Спустя некоторое время собеседник сообщил, что автомобиль не пропускают через таможню, и убедил перевести еще 890 000 рублей. Не заподозрив обман, мужчина отправил указанную сумму тремя транзакциями на счет неизвестного. После этого потерпевшему пришло сообщение, что машина таможню якобы прошла, однако для ее отправки в Россию требуется оплатить стоимость автомобиля — 1 850 000 рублей. Заявитель перечислил и эти деньги и стал ожидать документы о покупке.

На следующий день злоумышленники заявили, что бумаги на таможне оформлены неверно, и настояли на дополнительном платеже в 600 000 рублей. Вскоре аферисты потребовали еще 600 000 рублей, сославшись на "сбой программы" при оформлении документов. В этот момент мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Общий ущерб составил 3 437 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление владельцев задействованных банковских счетов и идентификацию причастных лиц.

