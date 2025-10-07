Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

В НИУ Президентской академии прошла Школа актива студенческого самоуправления

07 октября 2025 14:52 Общество
В НИУ Президентской академии прошла Школа актива студенческого самоуправления

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС завершилась Школа актива студенческого самоуправления института "ШАССИ". Трехдневный образовательный интенсив прошел на базе детского лагеря "Сокол" в Городецком районе.

Проект был реализован на средства гранта Росмолодежи, полученного студенткой академии Елизаветой Абузовой в мае 2025 года. По её словам, победа в конкурсе "Росмолодежь. Гранты" позволила привлечь финансирование для воплощения образовательной программы, направленной на развитие студенческих инициатив.

Всего в НИУ Президентской академии действует 10 студенческих объединений. Проект "ШАССИ" призван укрепить систему студенческого самоуправления, сформировать общие цели и ценности молодёжной политики института. В выездном интенсиве приняли участие около 60 студентов. За три дня они выработали предложения по модернизации студсоветов, определили направления развития самоуправления на предстоящий учебный год и прошли обучающие модули, направленные на развитие лидерских и управленческих компетенций.

В рамках программы состоялись встречи с приглашёнными гостями. Студенты пообщались с руководителем отдела молодёжного служения Городецкой епархии иеромонахом Александром, а также задали вопросы ветерану специальной военной операции, участнику программы "Герои. Нижегородская область" Артёму Сазонову.

Кроме того, перед участниками выступила директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева. 

“С удовольствием поделилась своим опытом работы на госслужбе, рассказала о том, как вижу роль руководителя в сегодняшних, порой очень непростых, реалиях”, - сказала Екатерина Лебедева.  

По итогам интенсива будет сформирован кадровый резерв потенциальных лидеров студенческого самоуправления, готовых применять полученные знания в реальной общественной деятельности.

Как отметили участники, формат выездного обучения помог полностью погрузиться в процесс, обменяться опытом и выстроить продуктивную командную работу. Они выразили надежду, что программа станет ежегодной.

Образовательно-просветительская программа "ШАССИ" реализуется при поддержке грантовой программы "Росмолодежь. Гранты" и соответствует национальным целям развития, обозначенным в указах Президента РФ — раскрытию потенциала каждого человека и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Екатерина Лебедева РАНХиГС
