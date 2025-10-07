Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Экономика

Больше половины жителей ПФО считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников

07 октября 2025 15:00 Экономика
Больше половины жителей ПФО считают, что период охлаждения защитит их от мошенников

Более половины жителей ПФО считают «период охлаждения» перед выдачей кредита свыше 50 тыс. рублей необходимой мерой для защиты от мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса россиян в преддверии форума Finopolis 2025.

«Период охлаждения» – время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита: для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тысяч рублей – 48 часов. Сервис заработал с 1 сентября.

По результатам опроса ВТБ, 54% респондентов считают, что «период охлаждения» необходим для защиты от мошенников и лишь 9% – что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально. Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки.

ВТБ также провел опрос о сервисе «второй руки» (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). Более трети считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам (38%), четверть – детям (подросткам), а каждый шестой – другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники.

При этом большинство жителей ПФО хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в т.ч. вне банковской сферы, например, иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (54%) и транспорта (45%).

Опрос ВТБ проводился 24-30 сентября 2025 года. В нём приняли участие 1500 жителей в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных