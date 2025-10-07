Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2025 15:56Нижегородцы могут оформить дополнительный отпуск по уходу за ребенком-инвалидом
07 октября 2025 15:37Горячая линия заработала для помощи пострадавшим от атаки БПЛА в Дзержинске
07 октября 2025 15:28Новости о дефектах в загранпаспортах у россиян официально опровергли
07 октября 2025 15:2071 идея нижегородцев воплощена в жизнь по проекту "Вам решать!"
07 октября 2025 14:52В НИУ Президентской академии прошла Школа актива студенческого самоуправления
07 октября 2025 14:50"Ласточки" перевезли свыше 3 млн человек на Горьковской магистрали в январе-сентябре
07 октября 2025 14:02Рак перестал быть приговором: нижегородские врачи отмечают снижение смертности
07 октября 2025 13:24Суд признал банкротом арестованного предпринимателя Дзепу
07 октября 2025 13:14Более 80% нижегородцев высоко оценили работу социальных участковых
07 октября 2025 13:00Состояние общежитий НГАТУ проверят после жалоб в соцсетях
Общество

Новости о дефектах в загранпаспортах у россиян официально опровергли

07 октября 2025 15:28 Общество
Новости о дефектах в загранпаспортах у россиян официально опровергли

В социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространились слухи о том, что пограничники отказывают в выезде туристам с паспортами, на которых данные внесены не в строго отведённые поля, а частично поверх названий, таких как «пол», "гражданство" и "дата выдачи".

Однако эти сообщения оказались недостоверными, выяснил 360.ru. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что информация о технических дефектах в паспортах не соответствует действительности.

"Федеральным законом от 13.06.2023 г. Nº 212-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований недействительности загранпаспорта и его изъятия у гражданина. Отметим, что особенности в заполнении полей документа, указанные в СМИ как техническая ошибка, не являются такой причиной", - подчеркнула она и добавила, что в текущем году в полицию не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам.

Ассоциация туроператоров России также подтвердила, что никаких массовых отказов в выезде из-за подобных проблем не зафиксировано.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных