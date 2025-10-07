Новости о дефектах в загранпаспортах у россиян официально опровергли

В социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространились слухи о том, что пограничники отказывают в выезде туристам с паспортами, на которых данные внесены не в строго отведённые поля, а частично поверх названий, таких как «пол», "гражданство" и "дата выдачи".
Однако эти сообщения оказались недостоверными, выяснил 360.ru. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что информация о технических дефектах в паспортах не соответствует действительности.
"Федеральным законом от 13.06.2023 г. Nº 212-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований недействительности загранпаспорта и его изъятия у гражданина. Отметим, что особенности в заполнении полей документа, указанные в СМИ как техническая ошибка, не являются такой причиной", - подчеркнула она и добавила, что в текущем году в полицию не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам.
Ассоциация туроператоров России также подтвердила, что никаких массовых отказов в выезде из-за подобных проблем не зафиксировано.
