Новости о дефектах в загранпаспортах у россиян официально опровергли Общество

В социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространились слухи о том, что пограничники отказывают в выезде туристам с паспортами, на которых данные внесены не в строго отведённые поля, а частично поверх названий, таких как «пол», "гражданство" и "дата выдачи".

Однако эти сообщения оказались недостоверными, выяснил 360.ru. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что информация о технических дефектах в паспортах не соответствует действительности.

"Федеральным законом от 13.06.2023 г. Nº 212-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований недействительности загранпаспорта и его изъятия у гражданина. Отметим, что особенности в заполнении полей документа, указанные в СМИ как техническая ошибка, не являются такой причиной", - подчеркнула она и добавила, что в текущем году в полицию не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам.

Ассоциация туроператоров России также подтвердила, что никаких массовых отказов в выезде из-за подобных проблем не зафиксировано.