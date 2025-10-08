Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

Что говорят коллеги о смерти топового шеф-повара Олега Колисниченко

08 октября 2025 12:00 Общество
Что говорят коллеги о смерти топового шеф-повара Олега Колисниченко

Фото: соцсети Pinci

Смерть Олега Колисниченко, входившего в топ-50 лучших шеф-поваров России, стала потрясением не только для его близких, но и для коллег, друзей, учеников. В социальных сетях они пишут искренние слова скорби и поддержки семье.

О произошедшем, в частности, высказался сомелье Дониёр Мухаммадиев: "Шеф, покойся с миром, дорогой, мне будет очень не хватать наших бесед после гастроужинов и сервисов в ресторане. Ты лучший".

"Не укладывается в голове. Не верится. Это большая потеря для всех, кто Олега знал. Глубочайшие соболезнования и сил родным и семье Олега", - отметила директор по развитию группы ресторанов "Еда и Культура Project" Екатерина Покровская.

"Как так? 4 дня назад только общались. Соболезную родным. Спи спокойно, Олег", - написал шеф-повар ресторана "Брассерия" в Казани.

Соболезнования также выразили иностранные коллеги Олега, гастрокритики и ученики, работавшие когда-то в заведениях под его началом.

Напомним, Олегу Колисниченко стало плохо прямо на рабочем месте в ресторане Pinci, у него случился инсульт. Врачи диагностировали тромб в сонной артерии и провели экстренную операцию, но позже у шефа развился отек мозга. Несмотря на повторное вмешательство, он ушел из жизни через четыре дня после госпитализации. Ему было 37 лет.

Прощание состоится в церкви на Зеленском съезде, 3 завтра, 9 октября, в 11:00.

