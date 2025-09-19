Врачи спасли нижегородца с оторвавшимся тромбом Общество

Фото: Александр Воложанин

Врачи спасли нижегородского пенсионера с оторвавшимся тромбом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Пожилой мужчина поступил в областную больницу имени Н.А. Семашко с острым инсультом, вызванным тромбом. Однако стандартное лечение оказалось невозможным, так как пациент регулярно принимал антикоагулянт. Это не давало возможности растворить тромб.

Тогда врачи применили моноклональное антитело, чтобы нейтрализовать действие кроворазжижающего средства.

После вмешательства симптомы инсульта полностью исчезли. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и проходит курс восстановления.

Ранее сообщалось, что врачи кардиохирургической больницы имени Б.А. Королёва спасли женщину с инсультом, вызванным опухолью сердца.