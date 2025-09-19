Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Врачи спасли нижегородца с оторвавшимся тромбом

19 сентября 2025 17:57  [121] Общество
Врачи спасли нижегородца с оторвавшимся тромбом

Фото: Александр Воложанин

Врачи спасли нижегородского пенсионера с оторвавшимся тромбом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов. 

Пожилой мужчина поступил в областную больницу имени Н.А. Семашко с острым инсультом, вызванным тромбом. Однако стандартное лечение оказалось невозможным, так как пациент регулярно принимал антикоагулянт. Это не давало возможности растворить тромб. 

Тогда врачи применили моноклональное антитело, чтобы нейтрализовать действие кроворазжижающего средства.

После вмешательства симптомы инсульта полностью исчезли. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и проходит курс восстановления.

Ранее сообщалось, что врачи кардиохирургической больницы имени Б.А. Королёва спасли женщину с инсультом, вызванным опухолью сердца.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

