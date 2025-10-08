Нижегородцев пригласили проверить свою финансовую грамотность Общество

Фото: Ксения Ядрова

Жители Нижегородской области могут принять участие во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Его задания основаны на реальных жизненных ситуациях и помогут участникам оценить уровень своих знаний в этой сфере.

Формат зачета подходит как для взрослых, так и для детей. Младшие школьники познакомятся с основами обращения с деньгами в игровой форме, а взрослые узнают, как грамотно управлять личным бюджетом, избегать мошенников, выбирать финансовые продукты и формировать накопления на будущее.

Особенностью этого года станет участие маскота проекта — енота по имени Ефим Лапкин, который будет сопровождать участников на протяжении всего испытания.

Для учеников средних и старших классов предусмотрен отдельный олимпиадный зачет, который пройдет с 14 по 16 октября. Задания для него подготовили преподаватели НИУ ВШЭ. Успешное прохождение этого этапа позволит школьникам сразу выйти в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба" по направлению "Финансовая грамотность". Победа в олимпиаде дает абитуриентам дополнительные преимущества при поступлении в вузы.

Пройти зачет можно как индивидуально, так и в составе семейной команды. После завершения участники получат персональные рекомендации по улучшению своих знаний, а при успешном прохождении — именной сертификат.

Онлайн-зачет включает два уровня сложности: базовый и продвинутый. Для начала можно выбрать короткий вариант без регистрации, чтобы оценить свои силы.

"Участники смогут проверить свои знания на примерах из повседневной жизни — будь то покупка жилья, накопление средств на крупную цель, оформление кредита, открытие бизнеса или первые шаги в инвестировании", — отметила начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова. По ее словам, в прошлом году в зачете приняли участие более 51,4 тысячи нижегородцев.

Напомним, Нижегородская область получила статус "Столица финансовой культуры–2025" по итогам конкурса, организованного Банком России и Минфином. В рамках этого статуса реализуется проект "Резидент столицы финансовой культуры", участники которого зарабатывают баллы за участие в мероприятиях по финансовой грамотности. Эти баллы можно обменять на сувениры, экскурсии, образовательные лекции, а также скидки на посещение культурных и спортивных событий. Баллы начисляются и за участие в онлайн-зачете.