МТС разогнала мобильный интернет в нижегородских "Цветах"

Фото:
Цифровая экосистема МТС установила новое оборудование стандарта LTE в районе жилого комплекса "Цветы" в Нижнем Новгороде. Благодаря модернизации средняя скорость мобильного интернета выросла на 30%.
Инженеры компании ввели в эксплуатацию новую базовую станцию, что позволило равномернее распределить сетевую нагрузку и повысить качество связи на улицах Первоцветная и Цветочная. Теперь улучшенное покрытие доступно на всей территории жилого комплекса — в домах, придомовых пространствах, торгово-сервисных объектах, образовательных и медицинских учреждениях.
Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что компания последовательно усиливает сеть в наиболее востребованных локациях. По его словам, особое внимание уделяется активно застраивающимся районам, где растет число пользователей и нагрузка на инфраструктуру. В таких зонах МТС не только обновляет мобильную сеть, но и реализует проекты по созданию современной гигабитной инфраструктуры.
Кстати, летом специалисты МТС расширили зону покрытия фиксированной гигабитной сети в популярных жилых комплексах Нижнего Новгорода — "Цветы", "Зенит" и "Торпедо".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+