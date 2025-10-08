МТС разогнала мобильный интернет в нижегородских "Цветах" Общество

Фото: shutterstock.com

Цифровая экосистема МТС установила новое оборудование стандарта LTE в районе жилого комплекса "Цветы" в Нижнем Новгороде. Благодаря модернизации средняя скорость мобильного интернета выросла на 30%.

Инженеры компании ввели в эксплуатацию новую базовую станцию, что позволило равномернее распределить сетевую нагрузку и повысить качество связи на улицах Первоцветная и Цветочная. Теперь улучшенное покрытие доступно на всей территории жилого комплекса — в домах, придомовых пространствах, торгово-сервисных объектах, образовательных и медицинских учреждениях.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что компания последовательно усиливает сеть в наиболее востребованных локациях. По его словам, особое внимание уделяется активно застраивающимся районам, где растет число пользователей и нагрузка на инфраструктуру. В таких зонах МТС не только обновляет мобильную сеть, но и реализует проекты по созданию современной гигабитной инфраструктуры.

Кстати, летом специалисты МТС расширили зону покрытия фиксированной гигабитной сети в популярных жилых комплексах Нижнего Новгорода — "Цветы", "Зенит" и "Торпедо".