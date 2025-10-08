Более 700 нижегородцев старшего возраста присоединилось к ежегодному празднику в честь Международного дня пожилого человека Общество

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

8 октября в Нижнем Новгороде на площадке Центрального дворца культуры железнодорожников состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека. В этом году участниками праздника стало более 700 нижегородцев старшего возраста – это представители ветеранских сообществ из всех муниципальных образований области.

Как рассказали в министерстве социальной политики региона, мероприятие организовано совместно с Нижегородским областным Домом ветеранов. Его цель – развитие условий для активного долголетия старшего поколения, что является одним из важнейших направлений нового национального проекта «Семья».

Традиционное мероприятие проводится в рамках Декады пожилого человека. В этом году с 1 по 10 октября в регионе запланировано более 250 тематических мероприятий различной направленности для людей старшего возраста.

С утра для гостей начали работу творческие, выставочные и консультативные площадки. В зоне творчества были представлены выставки работ авторов старшего поколения, в зоне мастер-классов гости под руководством опытных наставников могли пройти обучение различным техникам прикладного искусства и рукоделия. В зоне консультаций участники праздника могли пообщаться с медицинскими работниками: задать вопросы о здоровье и ознакомиться с полезными практиками здорового образа жизни и долголетия.

На площадке также работала «Ветеранская гостиная» – здесь прошли литературные чтения. Кроме того, активисты могли посетить танцевальную зону «Активное долголетие» и принять участие в хореографическом мастер-классе, который провели участники творческого объединения «РусЛада».

«Для нас важно, чтобы люди старшего возраста не только жили дольше, но и постоянно повышали качество своей жизни, шли в ногу со временем. Для этого в Нижегородской области организована комплексная работа сразу по таким направлениям как активный и интересный досуг, поддержка здорового образа жизни, творческая реализация и получение новых знаний. Для пенсионеров действуют программы компьютерной и финансовой грамотности, а в 43 центрах социального обслуживания населения по всему региону открыты творческие мастерские, клубы по интересам», – рассказал заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов.

В ходе праздника ветеранов поздравили и другие почетные гости: заместитель уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Елена Барышникова, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков и заместитель председателя постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике Владимир Тарасов.

Торжественное мероприятие продолжилось церемонией награждения победителей конкурсного проекта «Лучшие практики в сфере социального обслуживания пожилых граждан». Конкурс является частью национального проекта «Семья», который стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Состязание направлено на изучение, анализ и внедрение наиболее эффективных методик и техник улучшения качества жизни представителей старшего поколения. По его итогам 13 победителей получили почетные дипломы, некоторых финалистов также наградили денежными сертификатами на реализацию их социальных инициатив.

На празднике отметили заслуги 10 «серебряных» волонтеров Нижегородской области, которые оказали особую помощь участникам специальной военной операции. Награды нижегородцам вручила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы», генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

«Для наших волонтёров День пожилого человека – это особая, душевная дата. Это день, когда мы можем лично поблагодарить поколение победителей, тружеников тыла и всех, чьё детство и юность пришлись на суровые годы войны и послевоенного восстановления страны. В этой дате заложены почтение и уважение к долголетию и мудрости людей, которые являются для нас примером искренней любви к Родине. Мы обязательно будем продолжать традицию чествования пожилых, потому что подлинная связь поколений – это то, что делает нас сильнее», – сказала она.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, в котором приняли участие коллективы ветеранской художественной самодеятельности Нижегородской области, заслуженный артист России Владимир Кубасов, Ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации и другие артисты.

«В этом году День пожилого человека в России отмечается в 35-й раз, и в третий раз мы проводим мероприятие, посвященное этому празднику, в формате фестиваля для старшего поколения. Мы хотим показать лучшее, что создается и развивается в регионе благодаря усилиям и таланту наших пожилых граждан. Каждый район Нижегородской области показывает достижения своих ветеранов и практики работы с пожилыми людьми. День пожилого человека – отличная возможность для проявления творческой активности, а также для дружеского общения с соседями и демонстрации своих талантов», – сказал директор Нижегородского областного Дома ветеранов Дмитрий Гительсон.

Напомним, национальный проект «Семья» является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

В структуру национального проекта «Семья» включены пять федеральных проектов: «Многодетная семья», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры»