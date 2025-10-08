Бетономешалка заблокировала движение на дамбе Нижегородской ГЭС Происшествия

Фото: соцсети

Бетономешалка перекрыла движение на дамбе Нижегородской ГЭС. Люди были вынуждены выйти из транспорта и пойти по дороге пешком, сообщают очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе региональной ГАИ подтвердили: движение на дамбе в Городецком районе приостановлено. Сотрудники ведомства организовывают эвакуацию тяжелой техники с проезжей части.

Полицейские настоятельно рекомендуют нижегородцам искать пути объезда.