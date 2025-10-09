Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2025 16:04Горячая линия по набору в мобилизационный резерв заработала в Нижнем Новгороде
09 октября 2025 15:49Активисты и сторонники "Единой России" передали очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО
09 октября 2025 15:31Несколько земельных участков вблизи Нижнего Новгорода выставили на торги
09 октября 2025 14:53Александр Мудров закрыл все уличные туалеты в Городце из-за вандалов
09 октября 2025 14:30Каждый третий нижегородец встречался с дипфейками
09 октября 2025 14:12Т2 первой среди операторов интегрирует Т-Pay в контур мобильного приложения
09 октября 2025 13:45В Нижнем Новгороде простились с шеф-поваром Олегом Колисниченко
09 октября 2025 13:31Только 690 тысяч нижегородцев сделали прививку от гриппа к 9 октября
09 октября 2025 13:13Два нижегородских детсада полностью закрыли на карантин по ОРВИ
09 октября 2025 13:10Будущие мамы отметили "День беременных" вместе со специалистами Родильного дома №4 Нижнего Новгорода
Общество

Горячая линия по набору в мобилизационный резерв заработала в Нижнем Новгороде

09 октября 2025 16:04 Общество
Горячая линия по набору в мобилизационный резерв заработала в Нижнем Новгороде

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижегородской области формируется мобилизационный резерв «БАРС-НН» для повышения безопасности на территории региона. Для желающих заключить контракт и вступить в ряды резервистов открыта горячая телефонная линия 8-800-10-17-017 по вопросам набора. Кол-центр работает на базе координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и членов их семей Дома народного единства.

За первые дни работы на горячую линию поступило более 50 обращений. 18 человек изъявили желание заключить контракт.

«Большинство вопросов связано с денежным довольствием резервистов и действующими возрастными ограничениями. Жители других регионов России интересуются, могут ли они вступить в «БАРС-НН». Звонят и женщины, которые хотят заключить контракт. Нужно отметить, что в Нижегородской области вступить в ряды резервистов могут только жители нашего региона и Ивановской области. Женщины могут заключить контракт на службу в мобилизационном резерве при наличии у них медицинского образования и при соответствии остальным требованиям», - рассказала руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и членов их семей Татьяна Дружинина. 

Отличие контракта с «БАРС-НН» заключается в том, что резервисты проходят службу только на территории Нижегородской области, отправка в зону СВО исключена. Во время нахождения в составе мобилизационного резерва территориальные защитники продолжают трудовую деятельность по основному месту работы и совмещают ее с военной подготовкой и сборами.

В период сборов – на 30 дней в год – за резервистами сохраняются рабочее место и средняя заработная плата. Кроме того, за участие в военных сборах по контракту с Министерством обороны РФ предусмотрено денежное содержание: офицерам – от 43 701 до 56 599 рублей, сержантам – от 27 944 до 34 391 рубля, рядовым – от 21 496 до 29 376 рублей.

На всё время действия контракта резервисты получают обмундирование, современную экипировку и ежемесячные выплаты (за исключением периодов сборов): офицеры – от 5 244 до 6 792 рублей, сержанты – от 3 353 до 4 127 рублей, рядовые – от 2 580 до 3 525 рублей.

Вступить в мобилизационный резерв «БАРС-НН» могут жители Нижегородской и Ивановской областей, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями, не имеющие судимости и не находящиеся под следствием. В зависимости от воинского звания действуют ограничения по возрасту: для рядовых, сержантов, прапорщиков – до 52 лет; для младших офицеров – до 57 лет; для старших офицеров – до 62 лет.

Для заключения контракта необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту регистрации, предоставить пакет документов и пройти отбор.

Подробная информация – в телеграм-канале https://t.me/bars_nobl, на сайте https://bars-nn.nobl.ru, по телефону 8-800-10-17-017. Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 20.00, по окончании рабочего дня кол-центр принимает звонки в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут попасть в элитное подразделение Минобороны РФ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные горячая линия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных