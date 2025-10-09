Горячая линия по набору в мобилизационный резерв заработала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижегородской области формируется мобилизационный резерв «БАРС-НН» для повышения безопасности на территории региона. Для желающих заключить контракт и вступить в ряды резервистов открыта горячая телефонная линия 8-800-10-17-017 по вопросам набора. Кол-центр работает на базе координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и членов их семей Дома народного единства.

За первые дни работы на горячую линию поступило более 50 обращений. 18 человек изъявили желание заключить контракт.

«Большинство вопросов связано с денежным довольствием резервистов и действующими возрастными ограничениями. Жители других регионов России интересуются, могут ли они вступить в «БАРС-НН». Звонят и женщины, которые хотят заключить контракт. Нужно отметить, что в Нижегородской области вступить в ряды резервистов могут только жители нашего региона и Ивановской области. Женщины могут заключить контракт на службу в мобилизационном резерве при наличии у них медицинского образования и при соответствии остальным требованиям», - рассказала руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и членов их семей Татьяна Дружинина.

Отличие контракта с «БАРС-НН» заключается в том, что резервисты проходят службу только на территории Нижегородской области, отправка в зону СВО исключена. Во время нахождения в составе мобилизационного резерва территориальные защитники продолжают трудовую деятельность по основному месту работы и совмещают ее с военной подготовкой и сборами.

В период сборов – на 30 дней в год – за резервистами сохраняются рабочее место и средняя заработная плата. Кроме того, за участие в военных сборах по контракту с Министерством обороны РФ предусмотрено денежное содержание: офицерам – от 43 701 до 56 599 рублей, сержантам – от 27 944 до 34 391 рубля, рядовым – от 21 496 до 29 376 рублей.

На всё время действия контракта резервисты получают обмундирование, современную экипировку и ежемесячные выплаты (за исключением периодов сборов): офицеры – от 5 244 до 6 792 рублей, сержанты – от 3 353 до 4 127 рублей, рядовые – от 2 580 до 3 525 рублей.

Вступить в мобилизационный резерв «БАРС-НН» могут жители Нижегородской и Ивановской областей, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями, не имеющие судимости и не находящиеся под следствием. В зависимости от воинского звания действуют ограничения по возрасту: для рядовых, сержантов, прапорщиков – до 52 лет; для младших офицеров – до 57 лет; для старших офицеров – до 62 лет.

Для заключения контракта необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту регистрации, предоставить пакет документов и пройти отбор.

Подробная информация – в телеграм-канале https://t.me/bars_nobl, на сайте https://bars-nn.nobl.ru, по телефону 8-800-10-17-017. Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 20.00, по окончании рабочего дня кол-центр принимает звонки в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут попасть в элитное подразделение Минобороны РФ.