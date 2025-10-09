Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Экономика

Нижегородские предприятия АПК участвуют в выставке "Золотая осень-2025"

09 октября 2025 16:38 Экономика
Нижегородские предприятия АПК участвуют в выставке Золотая осень-2025

Фото: минсельхоз Нижегородской области

Более 40 предприятий представили свою продукцию на стенде Нижегородской области на XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2025» (0+), которая проходит в Москве. Мероприятие традиционно приурочено к профессиональному празднику аграриев – Дню работника сельского хозяйства и продовольственных ресурсов в России.

Делегацию Нижегородской области возглавил заместитель губернатора Андрей Саносян. В ее состав вошли председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, представители сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств.

«Нижегородская область традиционно широко представлена на выставке «Золотая осень». Несмотря на то, что регион считается промышленным, развитие АПК - одна из важнейших задач. Мы гордимся тем, что нижегородская молочная, мясная и другая продукция хорошо известна в разных уголках страны благодаря своему высочайшему качеству. Правительство стремится максимально поддерживать производителей в их стремлении к развитию, и эта работа дает свои плоды. Сегодня каждый четвертый рубль в регионе вкладывается именно в АПК», - отметил Андрей Саносян.

Развитие агропромышленного комплекса – главная цель национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

По словам Николая Денисова, на выставке ежегодно собираются лучшие представители аграрного сектора, чтобы поделиться опытом, обсудить актуальные проблемы и найти пути их решения. Регионы показывают свои успехи, презентуют передовые технологии и открывают новые горизонты сотрудничества.

«Золотая осень» - площадка, где деловые встречи перерастают в долгосрочные партнёрства, где рождаются идеи будущего, а насущные проблемы находят свои решения. Это место, где традиции сельского хозяйства встречаются с инновациями, а региональный потенциал обретает масштаб национального развития», - отметил Николай Денисов.

На стенде Нижегородской области представлены мясная и колбасная продукция, хлебобулочные изделия, сыры, молочная продукция, майонезы и соусы, рыбная продукция, соленья, кондитерские изделия, напитки и пр. В разделе «Животноводство и племенное дело» экспонируется крупный рогатый скот. 

«Труд аграриев и системная государственная поддержка сделали Нижегородскую область ведущим сельскохозяйственным регионом, который не только обеспечивает себя зерном, картофелем, овощами, продукцией птицеводства, но и успешно наращивает производство молока и мяса. Отдельно хочу отметить, что на выставке представлены нижегородские ИТ-решения для АПК. Агропром сегодня быстро становится цифровым, и мне очень приятно, что они интересны и востребованы. Потенциал наших аграриев и переработчиков позволяет им добиться больших успехов, гарантировать продовольственную безопасность региона и страны», – отметил Евгений Люлин.

