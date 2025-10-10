Лабораторию по развитию городов создают на базе нижегородского вуза Общество

Фото: пресс-служба ННГАСУ

В Нижнем Новгороде при архитектурно-строительном университете создается лаборатория, специализирующаяся на градостроительной и геопространственной аналитике. Инициатива реализуется в рамках сотрудничества между вузом и региональными властями. Соответствующее соглашение подписали ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев и министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева.

Новая структура займется разработкой аналитических инструментов для пространственного планирования, оптимизацией транспортных потоков и землепользования, экологическим мониторингом, а также прогнозированием потребностей в инфраструктуре как на городском, так и на региональном уровне.

По словам Дарьи Шунаевой, лаборатория станет продолжением работы, начатой в 2023 году на базе корпоративной кафедры, где взаимодействуют министерство градостроительной деятельности и развития агломераций, министерство строительства и преподаватели вуза. В рамках этой платформы студенты получают возможность участвовать в реальных проектах, что помогает принимать более точные и обоснованные решения по развитию территорий.

"Мы продолжаем использовать интеллектуальный потенциал для реализации задач, поставленных президентом и правительством. Студенческие лаборатории становятся важным инструментом, позволяющим нам развивать не только Нижний Новгород, но и все ключевые населенные пункты региона", — отметила министр.

Создание лаборатории также поддерживает цели федеральной программы "Профессионалитет", входящей в национальный проект "Молодежь и дети". Она ориентирована на комплексное развитие территорий и подготовку квалифицированных кадров для строительной сферы.

Щеголев подчеркнул, что объединение образовательного и исследовательского потенциала с практическими задачами ведомств позволяет выстраивать научно обоснованную градостроительную политику.

Напомним, национальный проект "Молодежь и дети" стартует с 2025 года по поручению президента России. Он включает девять федеральных инициатив, среди которых "Россия – страна возможностей", "Все лучшее детям", "Университеты для поколения лидеров", "Профессионалитет" и другие.

