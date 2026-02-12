Прощание с нижегородским экс-прокурором Федотовым пройдет 13 февраля Общество

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Прощание с бывшим прокурором Нижегородской области Александром Федотовым состоится 13 февраля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Александр Иванович руководил прокуратурой в 1992-2001 годах. Он лично выезжал на места резонансных преступлений, контролировал расследования и координировал работу следователей и оперативных сотрудников. Впоследствии Федотов стал председателем Совета ветеранов прокуратуры. Он скончался на 74-м году жизни.

Церемония прощания пройдет 13 февраля в 11:00 в Кафедральном соборе имени Александра Невского. Его похоронят на Федяковском кладбище.

