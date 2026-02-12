Новый автобус запустят между Нижним Новгородом и Йошкар-Олой Общество

Фото: Александр Воложанин

С 21 февраля откроется новое автобусное сообщение по направлению Йошкар-Ола — Нижний Новгород. Об этом сообщается на странице автовокзала столицы Марий Эл.

Маршрут № 10291 будет отправляться из Йошкар-Олы в 15:00 и прибывать в Нижний Новгород в 20:15 на автовокзал "ТПУ Канавинский". Путь пройдет по Козьмодемьянскому тракту, время в дороге составит около пяти часов.

Пока запланированы два рейса — 21 и 23 февраля. Информацию о дальнейшем расписании обещают сообщить дополнительно.

Билеты доступны на сайте и в кассах автовокзала. Стоимость поездки, по данным сайта автовокзала, составляет 1800 рублей. Сведения об обратных рейсах из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу на данный момент отсутствуют.

Отметим, что в расписании автовокзала Йошкар-Олы уже есть постоянный маршрут № 8312 до Нижнего Новгорода с отправлением по четным дням в 8:30. Из столицы Приволжья автобусы отправляются по нечетным дням в 07:46. Кроме того, с остановкой в Нижнем Новгороде ежедневно проходит автобус № 8971 по маршруту Йошкар-Ола — Москва.

