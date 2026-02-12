Большинство выявленных замечаний на Нижегородской станции аэрации устранили Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подрядная организация продолжает исправлять замечания, выявленные в рамках первого этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации, сообщили в АО "ОКО".

Часть недочетов указали специалисты ФБУ "РосСтройКонтроль", которые ведут строительный контроль, а также Инспекция госстройнадзора Нижегородской области. По данным подрядчика ФАУ "РосКапСтрой", большую часть недочетов уже устранили, остальные находятся в работе.

Параллельно АО "ОКО" выявляет дополнительные вопросы во время пусконаладочных работ и направляет их подрядчику. В компании отмечают, что большинство замечаний устраняется оперативно и не влияет на ход пусконаладки. Некоторые вопросы требуют более детальной проработки в рамках гарантийных обязательств. При этом пусконаладочные работы на объекте продолжаются.

Также в компании прокомментировали ситуацию с повреждением металлической балки над укрытием одного из реконструированных первичных отстойников. Сейчас этот усреднитель-регулятор не задействован в технологическом процессе. Специалисты проводят обследование конструкций, создана комиссия.

"Сейчас на сооружениях первой очереди проводятся пусконаладочные работы. По их завершении усреднители-регуляторы (их два) будут использоваться только в моменты пиковых нагрузок, к примеру, в паводковый период. На данный момент изготовитель, компания "Нор-Инвест", не дожидаясь формальных решений, в рамках гарантийных обязательств уже приступила к изготовлению новых металлоконструкций. С учетом монтажных работ восстановление займёт до четырёх месяцев при условии отсутствия затяжных погодных осложнений", – пояснил директор по реализации приоритетных инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотведению АО "ОКО" Николай Бобин.

Главный инженер федерального проектировщика объекта Александр Кузнецов отметил, что делать окончательные выводы о причинах повреждения металлоконструкций пока преждевременно. По его словам, конструкция была возведена в рамках первого этапа модернизации, завершенного в декабре прошлого года, и точные причины можно будет назвать только после завершения обследования.

Ранее сообщалось, что АО "ОКО" провело технологический запуск сооружений и продолжает пусконаладку биологических процессов очистки после завершения первого этапа реконструкции станции.