Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Последние новости рубрики Общество
Общество

12 октября 2025 16:59 Общество
Нижегородцам напомнили о мерах профилактики тромбоза во время авиаперелётов

Фото: Александр Воложанин

В рамках Всероссийского дня борьбы с тромбозом, который отмечается 13 октября, нижегородцам напомнили о важности профилактики тромбоза, особенно при длительных авиаперелётах.

Кардиолог Наталья Григорьева, директор Института клинической медицины ННГУ, подчеркнула, что пациенты, перенёсшие инфаркт, часто забывают о необходимости продолжать контролировать своё здоровье и возвращаться к привычному образу жизни, который не всегда является правильным. Это может привести к повторным тромбозам, риск которых остаётся высоким даже после инфаркта.

Наталья Григорьева отметила, что длительные авиаперелёты могут стать провоцирующим фактором для тромбоза, поэтому важно принимать меры предосторожности. Хотя существуют препараты для предотвращения тромбозов, их применение должно быть строго согласовано с врачом.

В российских аэропортах начали размещать видеоролики с простыми рекомендациями кардиологов, которые помогут снизить риск тромбоза во время полёта. Среди них — необходимость пить больше воды и двигаться.

Людям из группы риска, включая пациентов с инфарктом, инсультом и сахарным диабетом, перед авиаперелётом рекомендуется обсудить с врачом возможность приёма антитромботических препаратов. Это поможет минимизировать риск тромбоза и обеспечить безопасность во время путешествия.

Кстати, как рассказал главный редактор медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов, символом Всероссийского дня борьбы с тромбозом является перелётная птица Снегирь.

Теги:
Авиаперевозки Здоровье Медицина и здоровье
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных