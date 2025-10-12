Нижегородцам напомнили о мерах профилактики тромбоза во время авиаперелётов Общество

Фото: Александр Воложанин

В рамках Всероссийского дня борьбы с тромбозом, который отмечается 13 октября, нижегородцам напомнили о важности профилактики тромбоза, особенно при длительных авиаперелётах.

Кардиолог Наталья Григорьева, директор Института клинической медицины ННГУ, подчеркнула, что пациенты, перенёсшие инфаркт, часто забывают о необходимости продолжать контролировать своё здоровье и возвращаться к привычному образу жизни, который не всегда является правильным. Это может привести к повторным тромбозам, риск которых остаётся высоким даже после инфаркта.

Наталья Григорьева отметила, что длительные авиаперелёты могут стать провоцирующим фактором для тромбоза, поэтому важно принимать меры предосторожности. Хотя существуют препараты для предотвращения тромбозов, их применение должно быть строго согласовано с врачом.

В российских аэропортах начали размещать видеоролики с простыми рекомендациями кардиологов, которые помогут снизить риск тромбоза во время полёта. Среди них — необходимость пить больше воды и двигаться.

Людям из группы риска, включая пациентов с инфарктом, инсультом и сахарным диабетом, перед авиаперелётом рекомендуется обсудить с врачом возможность приёма антитромботических препаратов. Это поможет минимизировать риск тромбоза и обеспечить безопасность во время путешествия.

Кстати, как рассказал главный редактор медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов, символом Всероссийского дня борьбы с тромбозом является перелётная птица Снегирь.