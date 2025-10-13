Нижегородец оформил на себя две фирмы и стал фигурантом уголовного дела

Следователи Нижнего Новгорода завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который согласился стать фиктивным руководителем двух компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным следствия, в апреле 2024 года 40-летний житель Нижнего Новгорода, ранее не имевший судимости, за денежное вознаграждение зарегистрировал себя в качестве генерального директора и единственного учредителя двух обществ с ограниченной ответственностью.
Еженедельно ему обещали выплачивать по 5 000 рублей в течение неограниченного времени. При этом мужчина достоверно знал, что фактически не будет управлять фирмами, которые занимались строительными работами, а также оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Он сообщил следователям, что вместо обещанных выплат получил лишь 3 000 рублей. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В конце сентября 2025 года уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+