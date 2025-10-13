Нижегородские предприниматели получили льготные займы на 200 млн рублей Экономика

Фото: Минпром Нижегородской области

68 льготных займов более чем на 200 млн рублей оформили нижегородские предприниматели в государственной микрофинансовой организации через цифровую платформу МСП.РФ за девять месяцев 2025 года. Поддержка осуществляется по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Цифровая платформа МСП.РФ стала эффективным бэк-офисом для оказания поддержки малому и среднему бизнесу по единым стандартам всеми 89 субъектами страны. За счет цифровизации процесс стал более понятным и прозрачным для бизнеса, а стандартизация позволила снизить нагрузку на регионы. В частности, для получения льготных микрозаймов определен единый сокращенный пакет документов и срок рассмотрения заявки, а потенциальный заемщик автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля предпринимателя на платформе. В результате сегодня уже более 40 процентов всех микрозаймов государственных микрофинансовых организаций предоставляется через МСП.РФ. Средневзвешенная процентная ставка по таким микрозаймам составила 8,7 процента, что в 2-3 раза ниже ставок по банковским кредитам», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Оператор сервиса в Нижегородской области – подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО»).

«Льготный заем позволяет нижегородским предпринимателям развивать свой бизнес на выгодных условиях. Финансирование можно направить на различные цели – на пополнение оборотных средств, рефинансирование действующих кредитов, приобретение оборудования, автомобилей и коммерческой недвижимости. Предприниматели активно используют эту возможность. Большинство из них оформляет заявки на получение льготного займа удаленно. Так, около 80 процентов льготных займов за девять месяцев этого года выдано нижегородским предпринимателям через цифровую платформу МСП.РФ», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На платформе МСП.РФ у нижегородских предпринимателей есть доступ к пяти программам, по которым можно получить льготный заем в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей. При этом ставка по таким займам составит от 5% до 18% годовых, в зависимости от наличия залога в сделке и категории заемщика.

Более подробная информация о льготных займах - на официальном сайте АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области». Подать заявку в формате онлайн на получение льготного займа через цифровую платформу МСП.РФ.

Напомним, по итогам трех кварталов 2025 года в России через цифровую платформу МСП.РФ почти 6 000 предпринимателей получили льготное микрофинансирование на общую сумму свыше 15,3 млрд рублей. В сентябре объем выдач достиг 250 млн рублей в день – это абсолютный максимум за все время работы сервиса.

Средний размер микрозайма в России, полученный через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на МСП.РФ, в 2025 году составил 2,6 млн рублей при среднем сроке кредитования 2,5 года. Наиболее активными в использовании микрофинансирования стали предприниматели из сфер: услуг – 25 процентов, торговли – 23 процента и промышленного производства – 18 процентов.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».