Еще 35 млн рублей выделила нижегородская мэрия на уборку снега

Администрация Нижнего Новгорода выделила из резервного фонда еще 35 млн рублей на уборку снега и борьбу с гололедицей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Средства направят на предотвращение чрезвычайных ситуаций на дорогах общего пользования местного значения. Деньги распределят между районными администрациями и муниципальными учреждениями.
По 1 млн рублей направят администрациям Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Советского и Сормовского районов, а также МКУ "Дороги". Московский район получит 650 тысячи рублей, Нижегородский — 2 млн рублей, Приокский — 1,85 млн рублей.
Среди муниципальных бюджетных учреждений наибольший объем средств предусмотрен для МБУ "Центр" — 14 млн рублей. МБУ "РЭД" выделят 6 млн рублей, МБУ "Дорожник" — 4 млн рублей, МБУ "Ока" — 500 тысячи рублей.
Добавим, это уже третий транш из резервного фонда на зимнее содержание города. Ранее на эти цели направляли 32,7 млн и 40,3 млн рублей.
Сообщалось также, что с начала зимы с улиц города вывезено более 1,5 млн кубометров снега. За неполный февраль выпало 187% месячной нормы осадков.
