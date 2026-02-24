Еще 35 млн рублей выделила нижегородская мэрия на уборку снега

Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода выделила из резервного фонда еще 35 млн рублей на уборку снега и борьбу с гололедицей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. 

Средства направят на предотвращение чрезвычайных ситуаций на дорогах общего пользования местного значения. Деньги распределят между районными администрациями и муниципальными учреждениями.

По 1 млн рублей направят администрациям Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Советского и Сормовского районов, а также МКУ "Дороги". Московский район получит 650 тысячи рублей, Нижегородский — 2 млн рублей, Приокский — 1,85 млн рублей.

Среди муниципальных бюджетных учреждений наибольший объем средств предусмотрен для МБУ "Центр" — 14 млн рублей. МБУ "РЭД" выделят 6 млн рублей, МБУ "Дорожник" — 4 млн рублей, МБУ "Ока" — 500 тысячи рублей.

Добавим, это уже третий транш из резервного фонда на зимнее содержание города. Ранее на эти цели направляли 32,7 млн и 40,3 млн рублей.

Сообщалось также, что с начала зимы с улиц города вывезено более 1,5 млн кубометров снега. За неполный февраль выпало 187% месячной нормы осадков. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

