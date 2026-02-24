Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
24 февраля 2026 16:40
Экономика

Богородское сельхозпредприятие присоединилось к федеральному проекту "Производительность труда"

24 февраля 2026 16:40 Экономика

ООО «Агрофирма «Искра» из Богородского округа стало 314-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания специализируется на растениеводстве и животноводстве.

«Федеральный проект «Производительность труда» даёт предприятиям инструменты для оптимизации производства, улучшения рабочих процессов и повышения выработки. В Нижегородской области уже 13 компаний сельскохозяйственной сферы учувствуют в федеральном проекте, и часть из них уже завершила полный цикл внедрения инструментов бережливого производства. Так, выработка на пилотном потоке в этих компаниях в среднем выросла на 20 процентов», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК будут работать на площадке предприятия в течение полугода. Специалисты РЦК совместно с командой предприятия выберут пилотный поток, проведут анализ процессов и устранят «узкие» места. Также будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

