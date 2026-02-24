Московскую компанию исключили из реестра подрядчиков в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

Комиссия по предварительному отбору подрядных организаций приняла решение об исключении московской компании ООО "СМУ-26" из реестра квалифицированных подрядчиков Нижегородской области. Соответствующий документ размещен на сайте регионального минэкономразвития.

Основанием для рассмотрения послужило обращение некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области". Документ поступил в министерство экономического развития и инвестиций региона 12 февраля 2026 года.

По информации Фонда, договор с ООО "СМУ-26", был расторгнут в одностороннем порядке с 13 января 2026 года.

Контракт предусматривал оценку технического состояния многоквартирных домов в Сарове, разработку проектной документации и проведение капитального ремонта общего имущества. Причиной расторжения стало то, что подрядчик не приступил к выполнению работ в установленные договором сроки.

Поскольку контракт охватывал два направления закупок, сведения о "СМУ-26" исключили по обоим. Речь идет о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также об оценке технического состояния зданий и разработке проектной документации, включая ремонт, замену и модернизацию лифтов.

Ранее сообщалось, что новый корпус школы №170 и детский сад откроют в Нижнем Новгороде в сентябре.