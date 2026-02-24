Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Последние новости рубрики Экономика
24 февраля 2026 20:23
Московскую компанию исключили из реестра подрядчиков в Нижегородской области
24 февраля 2026 19:12
Нижегородский инвестпортал запустил раздел для инвесторов в ОКН
24 февраля 2026 18:14
Нижегородская Volga будет соответствовать требованиям о локализации такси
24 февраля 2026 17:43
Еще 35 млн рублей выделила нижегородская мэрия на уборку снега
24 февраля 2026 16:40
Богородское сельхозпредприятие присоединилось к федеральному проекту "Производительность труда"
24 февраля 2026 15:16
Научный ИТ-центр у метромоста планируют построить к 2030 году
24 февраля 2026 13:23
Великобритания ввела санкции в отношении нижегородского предприятия
24 февраля 2026 09:23
Нижегородская область поднялась на 14 место в рейтинге качества жизни
24 февраля 2026 08:48
Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в молодежном конкурсе для предпринимателей "Создай НАШЕ"
22 февраля 2026 14:10
Нижегородский бизнес начнут штрафовать за вывески с иностранными словами
Экономика

Московскую компанию исключили из реестра подрядчиков в Нижегородской области

24 февраля 2026 20:23
Московскую компанию исключили из реестра подрядчиков в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Комиссия по предварительному отбору подрядных организаций приняла решение об исключении московской компании ООО "СМУ-26" из реестра квалифицированных подрядчиков Нижегородской области. Соответствующий документ размещен на сайте регионального минэкономразвития. 

Основанием для рассмотрения послужило обращение некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области". Документ поступил в министерство экономического развития и инвестиций региона 12 февраля 2026 года.

По информации Фонда, договор с ООО "СМУ-26", был расторгнут в одностороннем порядке с 13 января 2026 года.

Контракт предусматривал оценку технического состояния многоквартирных домов в Сарове, разработку проектной документации и проведение капитального ремонта общего имущества. Причиной расторжения стало то, что подрядчик не приступил к выполнению работ в установленные договором сроки.

Поскольку контракт охватывал два направления закупок, сведения о "СМУ-26" исключили по обоим. Речь идет о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также об оценке технического состояния зданий и разработке проектной документации, включая ремонт, замену и модернизацию лифтов.

Ранее сообщалось, что новый корпус школы №170 и детский сад откроют в Нижнем Новгороде в сентябре.

