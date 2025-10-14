Евгений Люлин заявил, что ни одна интересная инициатива от нижегородской молодежи не останется без внимания Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

13 октября в Нижнем Новгороде прошел Молодежный нормотворческий конгресс. Более 90 молодых людей из разных уголков региона представили экспертам свыше 60 законодательных инициатив, охватывающих самые разные сферы жизни. В качестве экспертов в мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутаты и сотрудники аппарата областного парламента, а также члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области.

Свои проекты презентовали молодые специалисты, студенты, волонтеры из 15 муниципальных округов области, включая Нижний Новгород, Бор, Дзержинск, Кстово, Сергач, Павлово, Шатки, Воскресенск, Красные Баки, Гагино, Ардатов и другие. Инициативы разрабатывались ими в течение полугода.

«Отрадно видеть здесь целеустремленных ребят, единомышленников, которые не просто обозначают проблемы, а предлагают конкретные пути их решения и готовы брать на себя ответственность за их реализацию», – отметила председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Татьяна Баранова.

Участники работали в семи тематических секциях: «Образование, здравоохранение и спорт», «Молодежная политика и патриотическое воспитание», «Экономика, предпринимательство и туризм», «Транспорт и дорожное хозяйство», «Экология и природные ресурсы», «Градостроительство и ЖКХ» и «Агропромышленный комплекс».

В рамках конгресса прозвучали как точечные предложения по изменению местных нормативных актов, так и инициативы на федеральном уровне. Среди них – проект о развитии биоэнергетики и поддержке строительства биогазовых станций, которые позволят перерабатывать органические отходы в электроэнергию.

Особое внимание в своих проектах участники уделили сфере жилищного строительства. Молодые люди подготовили инициативы, обязывающие застройщиков возводить в первую очередь социальные объекты – детские сады, школы и поликлиники, и лишь затем сдавать жилье. Также предложения касались введения инфраструктурного сбора с застройщиков при точечной застройке для компенсации возросшей нагрузки на городскую среду.

«Такие площадки, как молодежный конгресс – это отличная возможность для молодежи, потому что они дают реальный шанс превратить свою идею в закон. Для меня, как для жительницы центра Нижнего Новгорода, проблема нехватки детских садов и поликлиник – очень острая. Я предложила законодательное решение, которое обяжет застройщиков сначала возводить социальные объекты, а уже потом жилье. Очень надеюсь, что мою инициативу поддержат и мы сможем улучшить качество жизни в наших районах», – поделилась участница конгресса Ольга Чешуинова.

Кроме того, участники предложили проект по охране произведений, созданных искусственным интеллектом без прямого творческого участия человека. В качестве одного из предложений также прозвучала инициатива о предоставлении студенческим семьям льгот на аренду жилья.

«Проблема жилья для молодых семей – одна из самых острых для студентов. Мы с супругой столкнулись с этим сами, поэтому я предложил создать систему льготной аренды. Сегодня нам удалось в неформальной обстановке, по сути, лицом к лицу обсудить инициативу с депутатами. Очень ценно, что она вызвала живой отклик и конструктивную дискуссию, а не просто осталась на бумаге. Это дает уверенность, что у проекта есть будущее, и я планирую доработать его с учетом полученных рекомендаций», – рассказал участник конгресса, студент ННГУ им. Лобачевского Степан Белецкий.

По итогам конгресса профильным комитетам Законодательного Собрания поручено провести детальный анализ всех представленных инициатив для их дальнейшей доработки и реализации. Лучшие проекты были отмечены наградами. Подводя итоги, спикер регионального парламента Евгений Люлин отметил, что мероприятие наглядно показало, что молодые нижегородцы активно включаются в процесс законотворчества и готовы предлагать конкретные решения для развития региона.

«Молодежь со всей области собралась сегодня, чтобы презентовать свои идеи. И ребята не подводят – прозвучало столько предложений, что понадобится время, чтобы их обобщить. Чем глубже я вникал в проекты, работая в секциях, тем яснее понимал, что в каждом из них есть рациональное зерно. Нет сферы, где молодежь не хотела бы что-то изменить к лучшему. И это радует. Лучшие идеи возьмет в работу наш Молодежный парламент, а мы, как старшие коллеги, им в этом поможем. Убежден, что новые инициативы получат воплощение в виде законов и реализованных проектов в самых разных сферах жизни нашего региона», – резюмировал Евгений Люлин.