Общество

Сдвоенный состав "Ласточки" будет курсировать на Горьковской магистрали в ноябрьские праздники

14 октября 2025 10:10 Общество
Сдвоенный состав Ласточки будет курсировать на Горьковской магистрали в ноябрьские праздники

Фото: пресс-служба ГЖД

Сдвоенный состав скоростного поезда № 723 «Ласточка» будет курсировать на Горьковской железной дороге по маршруту Нижний Новгород – Москва в праздничные дни ноября.

Из столицы России десятивагонный состав отправится 1 ноября в 21:15, прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.

Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 2 ноября в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

Перевозки скоростными поездами на Горьковской магистрали осуществляются на современных электропоездах «Ласточка» в 5-ти и 10-ти вагонном исполнении. ОАО «РЖД» следит за изменениями спроса, при необходимости увеличивая составность поездов.

Напомним, в январе-сентябре 2025 года скоростными поездами «Ласточка», курсирующими по Горьковской магистрали в сообщении со столицей Приволжья, отправлены свыше 3 млн пассажиров. В том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва перевезены более 2,8 млн человек.

Теги:
ГЖД поезда
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных