Нижегородцам назвали признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры

В мессенджерах активизировались мошенники, которые предлагают услуги по покупке и перегону автомобилей из-за границы. Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, передаёт 360.ru.
По данным ведомства, злоумышленники используют растущий спрос на импортные автомобили, предлагая гражданам привлекательные условия и быстрые сроки доставки Они создают аккаунты в мессенджерах, где рекламируют свои услуги.
Одной из ключевых особенностей таких предложений является требование оплаты в криптовалюте. Потенциальным клиентам предлагают установить приложение для криптокошелька и перевести крупную сумму денег для "подтверждения платёжеспособности" или в качестве первоначального взноса.
Чтобы не стать жертвой мошенников, следует обратить внимание на несколько характерных признаков:
В МВД призывают граждан быть бдительными при получении подобных предложений. Не стоит доверять слишком низким ценам, игнорировать требования оплаты в криптовалюте и переходить по ссылкам от незнакомых отправителей. Также рекомендуется не сообщать коды из SMS и данные банковских карт третьим лицам.
