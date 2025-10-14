Нижегородцам назвали признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

В мессенджерах активизировались мошенники, которые предлагают услуги по покупке и перегону автомобилей из-за границы. Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, передаёт 360.ru.

По данным ведомства, злоумышленники используют растущий спрос на импортные автомобили, предлагая гражданам привлекательные условия и быстрые сроки доставки Они создают аккаунты в мессенджерах, где рекламируют свои услуги.

Одной из ключевых особенностей таких предложений является требование оплаты в криптовалюте. Потенциальным клиентам предлагают установить приложение для криптокошелька и перевести крупную сумму денег для "подтверждения платёжеспособности" или в качестве первоначального взноса.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует обратить внимание на несколько характерных признаков:

Цена значительно ниже рыночной: подозрительно низкие предложения часто свидетельствуют о мошеннической схеме.

Оплата только криптовалютой: если продавец настаивает на оплате в цифровых валютах, это может быть признаком мошенничества.

Призывы к быстрой сделке: мошенники часто пытаются создать ощущение срочности, чтобы подтолкнуть жертву к необдуманным действиям.

Переход по подозрительным ссылкам: ссылки от незнакомых лиц для "подтверждения платежа" или "оформления документов" могут привести к утечке личных данных или заражению устройства вредоносным ПО.

В МВД призывают граждан быть бдительными при получении подобных предложений. Не стоит доверять слишком низким ценам, игнорировать требования оплаты в криптовалюте и переходить по ссылкам от незнакомых отправителей. Также рекомендуется не сообщать коды из SMS и данные банковских карт третьим лицам.