Главный внештатный трансплантолог Минздрава оценил опыт работы нижегородских медучреждений

14 октября в Нижегородской области с рабочим визитом находилась делегация НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России во главе с директором учреждения, главным внештатным специалистом трансплантологом Минздрава России, академиком РАН Сергеем Готье. Цель поездки – оценить опыт трансплантационной работы медицинских учреждений Нижнего Новгорода и определить шаги по расширению соответствующей программы в регионе.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, в настоящее время операции по трансплантации выполняются в двух клиниках города: НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больнице имени академика Б.А.Королева и Приволжском окружном медицинском центре ФМБА России. В первом случае речь идет о пересадке сердца и крупных сосудов, во втором – о пересадке почек и печени. Теперь также рассматривается возможность проведения трансплантаций почки на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А.Семашко.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра в сопровождении главного врача НОКБ имени Н.А.Семашко Сергея Богданова провели обход отделений, консилиум по сложным клиническим случаям, а также семинар по организационным и клиническим вопросам трансплантации почки. После знакомства с работой больницы состоялось рабочее совещание представителей двух учреждений с участием главного внештатного специалиста трансплантолога министерства здравоохранения Нижегородской области Владимира Загайнова. Его провела министр здравоохранения региона Галина Михайлова.

«В Нижегородской области есть устоявшиеся успехи в оказании трансплантационной помощи – это хорошая база для развития. Объемы выполняемых операций нужно наращивать, увеличивать ресурс для оказания этой помощи нижегородцам. Начинание поддерживается и правительством региона. До настоящего момента пересадка органов выполнялась здесь в двух учреждениях, сейчас пришло время для открытия программы трансплантации почки на базе Областной больницы. Часть команды уже прошла обучение в НМИЦ Шумакова, на следующей неделе мы ожидаем еще нескольких специалистов. Хочется рассчитывать, что уже в ближайшие полгода в учреждении будет выполнена первая родственная пересадка», – прокомментировал директор НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

Сергей Готье и специалисты флагманского федерального центра трансплантологии провели совещание с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Чечериным. Они обсудили этапы организации работы новой программы, перспективы ее внедрения и потребность в оказании данного вида высокотехнологичной медицинской помощи населению.

«Наша Областная клиническая больница имени Семашко в этом году празднует свое 200-летие. Медучреждение является локомотивом нижегородского здравоохранения, и поэтому именно оно должно стать региональным центром по координации донорства. К работе по проведению трансплантаций будем подходить системно: дооснастим профильные отделения специализированным оборудованием, углубим знания ведущих врачей в области трансплантологии и запустим процесс наставничества, передачи этих знаний молодым кадрам. Наша глобальная цель – сделать так, чтобы нижегородцы получали необходимую помощь здесь, в своем регионе. Обязательно будем перенимать опыт других субъектов страны, которые уже добились хороших результатов в этой работе», – заявил Андрей Чечерин.

Напомним, работа по повышению доступности высокотехнологично медицинской помощи жителям региона ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый нацпроект является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.

Фото: минздрав Нижегородской области